Clinicas y sanatorios sin atención a Iapos: para el gobierno provincial, "no es ético"

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , Olivares expresó: “El conflicto es cuando las dos partes están en desacuerdo. Lo que decimos es que las gerenciadoras de Rosario plantearon sentarse a discutir, pero primero echando a los afiliados de sus prestadores. No es bueno reunirse en esas condiciones. Quieren imponer condiciones a una obra social que responde a un gobierno. Nosotros apelamos a construir una posibilidad de diálogo. No somos ciegos como para no saber que los costos de las prestaciones médica no se han actualizado. Pero también sabemos que hubo manejos en los incrementos de las carteras que bien podrían haber significado un adelanto de costos a cuenta de la inflación que venía . Quiero ser elegante en la manera de plantearlo y también ponerlo en una mesa de discusión”, subrayó el funcionario provincial.

El ministro de Economía expresó que entendía "la gravedad de la situación” dado que mientras no haya solución los afiliados al Iapos siguen teniendo descuentos de haberes que van a parar a la obra social, pero no pueden acceder a los servicios de clínicas y sanatorios como es habitual. Y si lo hacen, deben pagar de sus propios bolsillos los costos. “Entiendo la necesidad del afiliado, quien tiene que padecer innecesariamente este problema. Pero como responsable del gobierno en la obra social digo que esos recursos que están aportando van a pagar cada quincena de esas carteras. Quienes les están rechazando el turno, están cobrando del Iapos para atenderlos. No hay abandono de persona, pero sí de pacientes”, remarcó.

“Las prestadoras de salud están cobrando Iapos. No me parece una conducta ética estar cobrando el Iapos, estar discutiendo un incremento de retribución y al mismo tiempo no prestar el servicio. No es ético cobrar por un servicio que no se presta. Primero se interrumpió la atención de los afiliados, siguieron con el reclamo, pero al mismo tiempo siguieron cobrando. Esa es una situación que no puede sostener”, afirmó Olivares.

>> Leer más: Iapos: gestiones contrarreloj para que clínicas y sanatorios vuelvan a atender a los afiliados

El responsable del área Economía del gobierno provincial aseguró que en las próximas horas “no habrá un ofrecimiento de incremento” de los aranceles a Clínicas y Sanatorios. Y precisó: “Lo que vamos a hacer es una propuesta de revisión hacia atrás de cuáles fueron los aumentos que se les otorgó durante la gestión provincial anterior cuando sabían que se venía un cambio de gobierno, y de cuánto estos prestadores, en forma silenciosa, aceptaron incrementos sabiendo que pondrían a la obra social en situación de desequilibrio”.