Iapos: no hubo acuerdo con los prestadores y la atención sigue restringida

El vice presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, Rodrigo Sánchez Almeyra, dijo que "no hubo ninguna oferta de actualización de aranceles".

El Iapos no llegó a un acuerdo con los prestadores de servicios de salud y la atención de los afiliados sigue restringida.

Sigue sin solución el conflicto entre el Iapos, la obra social más grande la provincia, y los prestadores de salud por la actualización de los aranceles para prestaciones. Este lunes fracasó una reunión entre funcionarios del organismo público y los representantes del sector y por lo tanto sigue vigente la medida de fuerza dispuestas por los operadoras y solo se atienden urgencias y se realizan cirugías que no se pueden reprogramar.

Así lo manifestó el vicepresidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario , Rodrigo, Sánchez Almeyra . “Ayer hubo una reunión entre el director del Iapos y los prestadores de salud de Rosario, y el Iapos no nos hizo ninguna oferta de actualización de aranceles. Nosotros esperábamos que la obra social hiciera una oferta de adecuación o mejora de los mismos y nos informó que por el momento no tenían ninguna oferta para hacernos”, destacó.

Clinicas y sanatorios sin atención a Iapos: para el gobierno provincial, "no es ético"

“Es decir, solo se atenderán urgencias y se van a reprogramar cirugías y prácticas selectivas, por supuesto sin poner en peligro la salud de nadie”, remarcó Sánchez Almeyra, y aclaró: “A pesar del cambio de órbita a Economía, la conducción del Iapos sigue siendo la misma y las medidas sanitarias las seguirá manejando el Ministerio de Salud, pero la recaudación y optimización de recursos la manejará Economía”.

Asimismo, reveló que la dirección del Iapos “pidió unos días como para elaborar una oferta de recomposición de aranceles", y añadió: "Nosotros manifestamos que teníamos tarifas atrasadas desde hace 120 días, donde hubo un contexto inflacionario muy importante y con pago de paritarias en febrero y marzo, y remarcamos que no estábamos en posición de levantar la medida de suspensión”.

“La de ayer fue una reunión de carácter protocolar, sin estridencias, pero las dos partes no pudimos llegar a un acuerdo. Los afiliados que tengan urgencias se pueden atender. Lo que están suspendidos son los turnos programados. Por supuesto que esto crea molestias y una alteración en el normal funcionamiento de la obra social, pero no podemos seguir financiando a pérdida prestaciones que no sabemos cómo pagará Iapos”, subrayó Sánchez Almeyra.