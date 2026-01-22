Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Fornax SRL anunció el cierre de su planta para el 31 de enero. La UOM rechazó la propuesta y advirtió que podría lanzar medidas de fuerza

Una nueva empresa industrial anunció su cierre en Rosario y dejó en vilo a sus trabajadores. La firma Fornax SRL , dedicada a la fabricación de implementos gastronómicos, comunicó que cerrará sus puertas el próximo 31 de enero , durante una audiencia realizada este jueves en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe .

En ese ámbito, la empresa argumentó que la decisión responde a la crisis industrial y ofreció abonar a los empleados una suma inferior a la mitad de la indemnización legal , propuesta que fue rechazada de plano tanto por la Unión Obrera Metalúrgica Rosario (UOM) como por los propios trabajadores presentes en la audiencia.

Desde el sindicato señalaron que la empresa no acreditó las condiciones legales que habilitan el pago reducido de indemnizaciones en casos de crisis o cierre. Según expusieron, Fornax mantiene trabajos en proceso de producción , lo que, a criterio del gremio, permitiría sostener la actividad y preservar los puestos laborales.

El apoderado legal de la UOM Rosario, Pablo Cerra, cuestionó la postura empresarial: “Es rara la situación. La empresa argumenta cierre por crisis, pero hay cocinas que están por terminarse para poder ser vendidas, con mercado disponible, según relatan los propios trabajadores”, afirmó.

Cerra agregó además que la firma no inició los procedimientos legales obligatorios previos al cierre del establecimiento, lo que refuerza el planteo sindical de que la decisión no cumple con la normativa vigente.

Advertencia de medidas de fuerza

Desde la conducción gremial remarcaron que el objetivo principal es conservar los puestos de trabajo, pero advirtieron que, de concretarse el cierre, la empresa deberá cumplir con la ley.

“No puede ser que siempre sean los trabajadores los que pierdan”, sostuvo Cerra.

En ese marco, los directivos de la UOM presentes en la audiencia dejaron en claro que avanzarán con medidas de acción directa si la empresa no revisa su posición y mantiene la intención de cerrar sin respetar las indemnizaciones correspondientes.