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Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza

El sineistro vial ocurrió al amanecer y el conductor quedó tendido sobre avenida Circunvalación, donde se produjo una importante demora de tránsito

26 de junio 2026 · 09:40hs
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El choque ocurrió sobre la bajada para ir hacia Pérez.

Foto: X/@maxiklan.

El choque ocurrió sobre la bajada para ir hacia Pérez.

El viernes comenzó con distintos problemas de tránsito por siniestros viales en avenida Circunvalación. Entre ellos, el choque de un motociclista generó un gran susto en la zona oeste porque estuvo muy cerca de ser atropellado por un camión de cerveza como consecuencia del impacto.

La policía fue a inspeccionar la zona alrededor de las 8 de la mañana, cuando la víctima cayó al pavimento en uno de los accesos a la avenida Presidente Perón. En ese momento, el chofer que venía detrás logró frenar a solo un par de metros del lugar donde quedó tirado el vehículo más pequeño.

La colisión se produjo unas horas después de otro choque registrado unos kilómetros al norte en Circunvalación. En este caso, un camión de la Municipalidad se despistó y quedó sobre el guardarraíl luego del golpe contra otro transporte de carga a la altura de la calle Baigorria, en la mano que va hacia el norte.

¿Cómo fue el choque del motociclista?

De acuerdo a la versión preliminar, el motociclista iba hacia el sur e intentó tomar la bajada hacia el oeste en la exavenida Godoy. En ese momento, se estrelló contra un Chevrolet Corsa que estaba detenido en el último lugar de la larga fila de vehículos que suele formarse en hora pico.

Un motociclista chocó contra un automóvil el viernes 26 de junio de 2026 en avenida Circunvalación y Presidente Perón. Un camionero frenó a pocos metros de la víctima.

La víctima quedó tendida sobre la calzada y sufrió lesiones en una de sus piernas. El personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se ocupó de atenderla mientras se restringía la circulación en el carril lento de Circunvalación.

>> Leer más: Un video muestra la mecánica de un choque fatal en la zona sur

El conductor del coche involucrado en la colisión le dijo a LT8 que el impacto fue muy fuerte. "Se ve que en ningún momento alcanzó a frenar. Cuando quiso esquivar un camión u otro auto, se encontró con la cola frenada de golpe", precisó.

El dueño del Chevrolet Corsa se mostró sorprendido por la magnitud del choque, pero también señaló que la congestión en la bajada de Presidente Perón es frecuente a la mañana. Al mismo tiempo, destacó que la situación "no pasó a mayores" porque el camionero venía reduciendo la velocidad al ver que había una larga fila en el intercambiador.

¿Dónde hay cortes de tránsito este viernes en Rosario?

Además de las demoras por los siniestros viales antes mencionados, la Municipalidad anunció este viernes una serie de cortes de tránsito por obras en las siguientes intersecciones:

  • Bulevar Seguí entre San Martín y Entre Ríos, lado norte
  • Bulevar Seguí entre bulevar Oroño y Dorrego
  • Lamadrid entre Sarmiento y avenida San Martín
  • Maipú y San Lorenzo (obra de Assa)
  • Buenos Aires entre Gaboto y Amenábar
  • Humberto Primo entre Don Bosco y Mar del Plata
  • Bulevar Avellaneda y Harding
  • Tiscornia entre avenida Ovidio Lagos y avenida Francia
  • Ceres entre Suipacha y avenida Francia
  • Herrera entre Suipacha y avenida Ovidio Lagos
  • Pasco y San Martín
  • Suipacha entre Riobamba y bulevar 27 de Febrero

Por otro lado, las autoridades locales recordaron que se mantienen reducciones de calzada por trabajos en varios puntos de la ciudad. La lista comprende los siguientes sectores:

  • Avenida Jorge Newbery, desde avenida Real hasta Wilde
  • Avenida Newbery por la calzada sur desde Acevedo hacia el oeste
  • Avenida Ovidio Lagos entre avenida Jorge Cura y Amenábar
  • Avenida Ovidio Lagos entre Amenábar y Rueda
  • Necochea entre Biedma y bulevar Seguí

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