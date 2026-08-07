Fuerte choque en la autopista Rosario-Santa Fe: un automovilista quedó atrapado

El conductor oriundo de San Lorenzo fue rescatado por los Bomberos Zapadores luego de la colisión con el acoplado de un camión

Un hombre de 61 años sufrió múltiples traumatismos por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe . Según fuentes oficiales, la víctima quedó atrapada a pocos kilómetros de la cabecera sur , donde se estrelló contra la parte trasera de un camión.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 21 de este jueves, cuando el conductor viajaba hacia el norte. Los Bomberos Zapadores consiguieron sacarlo del vehículo luego de la denuncia y más tarde se confirmó que se encontraba fuera de peligro a pesar de las lesiones diagnosticadas.

Después del operativo de rescate, el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) trasladó a Fabián S. hasta el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria . Luego del procedimiento, los médicos se encargaron de realizar estudios y controlar la evolución de su estado de salud.

De acuerdo al primer reporte oficial, el automovilista oriundo de San Lorenzo chocó contra un camión Volkswagen 310 . Dada la magnitud del impacto, la víctima no pudo salir del vehículo por sus propios medios.

Foto: Bomberos Zapadores.

Los Bomberos Voluntarios de Capitán Bermúdez fueron a asistir al conductor del Chevrolet Prisma en el kilómetro 3 de la mano ascendente. El coche había quedado detenido sobre la banquina este, detrás del acoplado del transporte de carga.

>> Leer más: Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico: rendimientos flojos y pocos resultados

Después de la denuncia, los rescatistas recibieron apoyo de los zapadores de Rosario y el Sies. Tanto la parte delantera como el habitáculo del auto quedaron destrozados por la colisión. De acuerdo al parte inicial, el dueño sufrió un traumatismo encefalocraneano y se recuperó después de la intervención médica.

Los primeros testimonios recabados por las autoridades indican que el camión estaba estacionado en la autopista. No obstante, en esta instancia no trascendieron indicios o declaraciones que permitieran establecer la causa del siniestro vial.

¿Dónde hay cortes de tránsito este viernes en Rosario?

Luego de la colisión que provocó dificultades para circular al norte de la ciudad, este viernes se anunciaron varios cortes de tránsito en Rosario. Los desvíos principales se implementaron desde las 6 de la mañana hasta las 23 alrededor de la Iglesia San Cayetano, en Buenos Aires al 2100.

Por otra parte, la Municipalidad confirmó otros bloqueos por obras viales. La lista de frentes de trabajo incluye los siguientes sectores: