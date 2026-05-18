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Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

La víctima murió cerca del amanecer en inmediaciones de avenida Uriburu. Media hora antes se produjo otro siniestro vial a la altura de calle Mendoza

18 de mayo 2026 · 07:53hs
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El choque se registró alrededor de las 6.45 de la mañana.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

El choque se registró alrededor de las 6.45 de la mañana.

La policía rosarina confirmó este lunes la muerte de un motociclista por un choque en avenida Circunvalación. El siniestro vial ocurrió a primera hora de la jornada y la versión preliminar indica que un camionero estuvo involucrado en el episodio ocurrido sobre el extremo sudoeste.

La colisión se produjo antes del amanecer, cuando la víctima fatal cayó cerca del intercambiador de avenida Uriburu. Después de la denuncia, el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) intentó reaminarla, pero las maniobras no dieron resultado.

En primera instancia, Prefectura Naval se hizo cargo de vigilar el sector donde se produjo la colisión. Fuentes oficiales confirmaron el corte de tránsito de Circunvalación sobre la mano que va hacia el norte en el kilómetro 15, antes de llegar al cruce con avenida Presidente Perón y bulevar Seguí.

Choque fatal en Circunvalación y Uriburu

El deceso por el choque confirmó poco después de las 7 de la mañana. Una motociclista que pasaba por el lugar detuvo la marcha y se quedó al lado del hombre herido e inconsciente hasta que llegaron los agentes de las fuerzas de seguridad, según comentó en diálogo con Telefe Rosario.

La víctima fatal perdió sangre como consecuencia del impacto y la mancha podía verse sobre el pavimento mientras los médicos del Sies trabajaban en Circunvalación y Uriburu. Después de la primera colisión, el conductor de una Toyota Hilux embistió el rodado y lo arrastró algunos metros hacia adelante hasta que detuvo la marcha.

>> Leer más: La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea

Según el registro policial, el siniestro vial tuvo lugar alrededor de las 6.45 de la mañana. Las autoridades confirmaron el fallecimiento en menos de una hora y se montó un operativo de tránsito especial mientras el camión involucrado estaba detenido sobre la banquina.

Previamente, dos motocicletas protagonizaron un segundo choque con personas lesionadas en Circunvalación y Mendoza. En este caso, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció la reducción de la calzada de la mano que va hacia el sur y recomendó evitar este acceso de la zona oeste por las demoras en la circulación.

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