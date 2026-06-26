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Choque de camiones en Circunvalación: uno de los vehículos quedó sobre el guardarrail

La colisión se produjo este viernes a la madrugada a la altura de Baigorria. El camión más afectado pertenece al servicio de alumbrado público

26 de junio 2026 · 07:11hs
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El siniestro se registró alrededor de las 3.40 de hoy en Circunvalación y Baigorria.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El siniestro se registró alrededor de las 3.40 de hoy en Circunvalación y Baigorria.
 El vehículo de Alumbrado Público de la Municipalidad quedó sobre el guadarrail. 

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

 El vehículo de Alumbrado Público de la Municipalidad quedó sobre el guadarrail. 
 El vehículo de Alumbrado Público de la Municipalidad quedó sobre el guadarrail. 

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

 El vehículo de Alumbrado Público de la Municipalidad quedó sobre el guadarrail. 

Un impactante choque entre dos camiones, uno de ellos afectado al servicio de alumbrado público de la Municipalidad, se produjo este viernes a la madrugada en Circunvalación y Baigorria.

Como consecuencia del impacto, el utilitario al servicio de la Municipalidad quedó encima del guardarrail y sus dos ocupantes tuvieron que ser atendidos por heridas.

Fuentes oficiales señalaron que el siniestro se registró alrededor de las 3.40 de hoy en Circunvalación y Baigorria, en la zona noroeste de Rosario.

Qué consecuencias tuvo el choque de camiones

Los vehículos involucrados fueron un camión Scania Highline, que era conducido por Juan Ch., de 32 años, y otro utilitario que pertenece a la flota de mantenimiento del alumbrado público de la Municipalidad de Rosario. En ese rodado iban David P., de 24 años, e Iván Ñ, de 29.

>> Leer más: Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Según los voceros, los operarios que iban en este segundo camión tuvieron que ser atendidos por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) con heridas leves.

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