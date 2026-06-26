Choque de camiones en Circunvalación: uno de los vehículos quedó sobre el guardarrail

Un impactante choque entre dos camiones, uno de ellos afectado al servicio de alumbrado público de la Municipalidad, se produjo este viernes a la madrugada en Circunvalación y Baigorria.
La colisión se produjo este viernes a la madrugada a la altura de Baigorria. El camión más afectado pertenece al servicio de alumbrado público
Un impactante choque entre dos camiones, uno de ellos afectado al servicio de alumbrado público de la Municipalidad, se produjo este viernes a la madrugada en Circunvalación y Baigorria.
Como consecuencia del impacto, el utilitario al servicio de la Municipalidad quedó encima del guardarrail y sus dos ocupantes tuvieron que ser atendidos por heridas.
Fuentes oficiales señalaron que el siniestro se registró alrededor de las 3.40 de hoy en Circunvalación y Baigorria, en la zona noroeste de Rosario.
Los vehículos involucrados fueron un camión Scania Highline, que era conducido por Juan Ch., de 32 años, y otro utilitario que pertenece a la flota de mantenimiento del alumbrado público de la Municipalidad de Rosario. En ese rodado iban David P., de 24 años, e Iván Ñ, de 29.
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Según los voceros, los operarios que iban en este segundo camión tuvieron que ser atendidos por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) con heridas leves.