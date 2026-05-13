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Un video muestra la mecánica del choque fatal en la zona sur

Gastón Núñez perdió el control de su auto mientras manejaba por avenida San Martín y se estrelló contra las puertas de dos casas

13 de mayo 2026 · 12:27hs
El choque provocó daños importantísimos en dos viviendas linderas.

Foto: X/@maxiklan.

El choque provocó daños importantísimos en dos viviendas linderas.

Vecinos de la zona sur se despertaron alarmados este miércoles por un choque fatal sobre avenida San Martín. Horas después del incidente que provocó daños importantes en dos viviendas de la zona, la Municipalidad de Rosario difundió un video de la colisión por un presunto accidente ocurrido a la madrugada.

Gastón Núñez falleció minutos después de las 6.30 de la mañana en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Una hora antes había perdido el control de su vehículo mientras cruzaba la calle Amenábar hacia el norte. En ese momento se estrelló contra las puertas de dos casas linderas y se produjo una explosión en la entrada a los domicilios.

El conductor de 36 años fue la única persona lesionada en el siniestro vial. Después del impacto quedó inconsciente y los bomberos tuvieron que romper la carrocería para sacarlo. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) lo llevó al nosocomio municipal, donde falleció por politraumatismos graves.

El video del choque fatal en San Martín y Amenábar

La grabación de la cámara de la parada segura de San Martín y Gaboto confirma que el automovilista iba por la mano descendente. Apenas cruzó Amenábar, el coche se desvió hacia la izquierda, atravesó el carril de sentido contrario y subió a la vereda a gran velocidad.

Choque San Martín 2900

Una segunda filmación de la red de videovigilancia permitió conseguir imágenes del momento del choque contra la entrada a dos casas. El golpe registrado a las 5.20 de la mañana fue de tal magnitud que destrozó por completo los gabinetes de las conexiones de gas y el suministro se cortó para prevenir una fuga en los inmuebles afectados.

>> Leer más: Trágico choque en zona sur: los daños que sufrieron las casas por el golpe del auto

La policía consiguió identificar a Núñez gracias a la documentación que llevaba en sus bolsillos, ya que no respondía a los estímulos tras el impacto. Los Bomberos Zapadores comenzaron a trabajar para asistirlo a última hora de la madrugada y la ambulancia del Sies arribó alrededor de las 6 para realizar el traslado hacia el Heca en código rojo.

Una vez que se llevaron a la víctima, los ocupantes de las viviendas afectadas descubrieron que el choque les trajo consecuencias graves. Al menos cuatro familias se quedaron sin suministro de Litoral Gas hasta nuevo aviso por un corte de las conexiones domiciliarias.

Cortes de gas y luz

Uno de los vecinos damnificados le confirmó a LT8 que recién salieron a la calle cuando los bomberos forzaron la cerradura. Debido a la colisión tendrán que poner una puerta nueva. En tanto, comentó con preocupación: "Tenemos miedo por el gas y la luz, que es lo más peligroso. Ahora tenemos que pedir la rehabilitación del servicio de manera particular y ver quién se hace cargo de todos estos daños".

Tres viviendas se ubican dentro de un inmueble de pasillo. Al lado de esta entrada se ubica la casa de planta alta de una pareja de adultos mayores que tampoco podía llegar a la vereda debido al impacto del Fiat Palio contra la fachada.

Choque San Martín 2900 1
roturas choque
Los vecinos de las viviendas afectadas por el choque se quedaron sin gas y energía eléctrica

Los vecinos de las viviendas afectadas por el choque se quedaron sin gas y energía eléctrica

Si bien los servicios públicos se suspendieron temporalmente, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) planeaba restablecer el suministro en el transcurso de la jornada. Distinta es la situación con respecto al gas, ya que la reconexión requiere la intervención previa de un técnico matriculado.

Los vecinos de las casas se habían despertado alarmados por el olor del fluido y el ruido de la colisión. Finalmente, la pérdida en las cañerías se neutralizó y ahora deberán encarar reparaciones importantes, tanto en los gabinetes como en las aberturas.

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