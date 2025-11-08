La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario: cuáles son los requisitos

Hasta el 30 de noviembre hay tiempo para anotarse a la convocatoria del gobierno santafesino, que es exclusivo para varones del centro y sur provincial

El gobierno de Santa Fe extendió el período de inscripción online para incorporarse al Servicio Penitenciario . La convocatoria es exclusivamente para postulantes varones de las zonas centro y sur de la provincia.

Así quedó establecido en la resolución Nº 3.180 del 7 de noviembre de 2025, que lleva la firma del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. El período de inscripción se extendió hasta el próximo domingo 30 de noviembre inclusive , mientras que el plazo de entrega de documentación requerida se amplió hasta el sábado 13 de diciembre.

“Se trata del escalafón suboficiales dentro un cupo de 800 personas que prevé un 75 % de ingresos masculinos . Por lo tanto, la extensión de plazo es solamente para varones ”, explicó la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri. La funcionaria remarcó que el plan de seguridad provincial contempla, entre otras acciones políticas, el desarrollo de obras públicas penitenciarias "para que los efectivos de la policía de Santa Fe dejen de cuidar presos en comisarías y el ejercicio de un estricto control en las cárceles de la provincia para que los santafesinos puedan vivir mejor".

A fines de marzo pasado, con una inversión de más de $ 109.000 millones, el Gobierno de Santa Fe comenzó a construir El Infierno, tal como se la conocerá a la cárcel para presos de alto perfil ubicada en la localidad de Piñero . El Infierno estará ubicado en la Ruta Nacional AO12 y la Ruta Nacional 14, muy cerca de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero. “Este proceso de inscripción de agentes forma parte del plan de seguridad que llevamos adelante desde la gestión del gobernador Pullaro, con el objetivo de fortalecer el plantel penitenciario a partir de las obras de infraestructura que se vienen desarrollando”, apuntó Masneri.

Por qué un 75 % de varones

Masneri fundamentó la búsqueda de penitenciarios varones a partir de los cupos que se abrirán cuando finalicen las obras en El Infierno, la cárcel de alto perfil que se construye en Piñero. Así, informó que “allí se alojarán más de 1000 presos varones" y que "los agentes que tengan que realizar funciones dentro del penal deben ser del mismo género que los internos a cuidar".

"Por tal motivo buscamos que se incorporen varones de entre 18 y 28 años que, por supuesto, luego tendrán que superar las pruebas que se realizan con posterioridad a la inscripción. Todo dentro de un plan que llevará a incorporar a 2.600 agentes penitenciarios en esta gestión. Se trata de una carrera que a partir de este año tiene certificación profesional, avalado tanto por Provincia como por Nación”, resaltó la secretaria de Asuntos Penales.

Condiciones de ingreso al Servicio Penitenciario

Los aspirantes varones que residan en el centro y sur de la provincia podrán acceder a la plataforma de inscripción en www.santafe.gob.ar/ms/spsf. Los requisitos son:

* Ser argentino.

* Tener domicilio en la provincia de Santa Fe.

* Ser mayor de 18 años y no superar los 28 años al momento de la inscripción.

* No tener actuación contraria a los principios de libertad y democracia de acuerdo con el régimen establecido por la Constitución Nacional.

* Acreditar antecedentes honorables y de buena conducta.

* No haber sido separado de la Administración Pública por exoneración.

* Título secundario.

* Poseer las aptitudes físicas y psíquicas que establece la reglamentación.