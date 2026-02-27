La Capital | Economía | hidrovía

Tres compañías presentaron propuestas para operar la hidrovía

Jan De Nul, Deme y DTA Engenharia presentaron ofertas para la concesión de la hidrovía Paraná–Paraguay, una ruta estratégica

27 de febrero 2026 · 14:53hs
El gobierno nacional completó este viernes la apertura de sobres del proceso licitatorio para la concesión de la hidrovía.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

El gobierno nacional completó este viernes la apertura de sobres del proceso licitatorio para la concesión de la hidrovía.

Tres compañías presentaron ofertas en la licitación internacional para el dragado y balizamiento de la hidrovía Paraná–Paraguay, una ruta estratégica por la que circula cerca del 80% del comercio exterior argentino y de países de la región. Las firmas interesadas en operar la Vía Navegable Troncal son Jan De Nul NV, Deme y DTA Engenharia.

El gobierno nacional completó este viernes la apertura de sobres del proceso licitatorio para la concesión del sistema, que contempla su gestión por parte de un operador privado. Se trata de una de las infraestructuras logísticas más relevantes del país, clave para el transporte de granos, derivados y otras exportaciones.

Tras la apertura de sobre, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en la red social X: "Se han presentado 3 oferentes. Todas son empresas de capitales 100% privados y de origen internacional, que están dispuestas a realizar un inversión estimada de 10 mil millones de dólares en nuestro país, para los próximos 25 años".

Jan de Nul es una compañía de origen belga especializada en obras de ingeniería marítima y fluvial, y es la actual operadora del sistema. la empresaDeme, también de Bélgica, suma décadas de trabajo en el desarrollo y modernización de canales navegables, y ha intervenido en obras en Europa, Asia, América y África. La brasileña DTA Engenheria se especializa en servicios de dragado, ingeniería portuaria y desarrollo de infraestructura fluvial en América del Sur.

La concesión tendrá un plazo de 25 años a partir de la firma del contrato, con la posibilidad de una prórroga adicional de hasta el 20% del período original. Según lo establecido en los pliegos, el adjudicatario deberá realizar inversiones por u$s425 millones durante los primeros seis años de operación. El esquema tarifario contempla un sistema de bandas: el recupero de la inversión se fijó en un 12% para la tarifa máxima y en un 6% para la mínima.

El actual proceso busca superar el fallido intento licitatorio de comienzos de 2025, que terminó naufragando en medio de denuncias de los oferentes, la presentación de una sola propuesta y cuestionamientos de organismos de control. Tras ese episodio, la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables reinició la convocatoria con cambios en los pliegos y mayor supervisión institucional.

Sobre la apertura de sobres y la presentación de tres oferentes, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, subrayó: “Que haya competidores es importante”. También destacó la importancia de que en algunos años los puertos van a tener más calado y se bajaran los costos.

Durante la inauguración de la nueva línea de molienda en la planta de Dreyfus en Timbués, Juan José Blanchard, CEO para Latinoamérica de LDC, consideró que si un barco no tiene la necesidad de completar carga en Bahía Blanca o en Brasil “será muy importante para proyectar a Argentina al mundo y para darle más potencia al agro argentino”. En ese sentido, resaltó: “Si un barco sale lleno desde Rosario se podrían volcar unos 15 mil pesos más al productor por tonelada”.

Los pliegos de la licitación

Durante 2025, la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables convocó a mesas de trabajo con empresas que operan en la vía, productores, exportadores e importadores, representantes de países limítrofes, gobiernos provinciales y cámaras empresarias y sindicales. A partir de esos encuentros, los equipos técnicos elaboraron el pliego licitatorio incorporando diversas propuestas surgidas de esas instancias.

Entre los principales puntos del documento, se destacan el aumento de la profundidad de navegación a 40 pies, la obligación de invertir en tecnología para mejorar la seguridad y la navegación —incluyendo sistemas de control contra el narcotráfico—, la incorporación de Entre Ríos al sistema de la hidrovía, la creación de un órgano de monitoreo público-privado por 25 años y una reducción de costos tarifarios superior al 10% en dólares respecto de los valores actuales.

Tras el fracaso del proceso licitatorio anterior, el gobierno solicitó a Naciones Unidas auditar cada etapa del nuevo procedimiento con el objetivo de garantizar su transparencia. El organismo aportó estándares y buenas prácticas internacionales y elaboró un informe de más de 100 páginas en el que concluyó que el pliego reúne condiciones técnicas sólidas y niveles de transparencia adecuados, además de señalar que al menos ocho empresas a nivel global cuentan con capacidad para participar.

En noviembre pasado se realizaron dos audiencias públicas: una dirigida a organizaciones ambientalistas y otra de carácter informativo abierta a la ciudadanía. En paralelo, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación inició recientemente el proceso para conformar el Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, un organismo reclamado por usuarios y gobiernos provinciales, entre ellos Santa Fe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2027418181350867151&partner=&hide_thread=false

Para el complejo agroexportador —principal usuario de la vía— el acondicionamiento de la hidrovía resulta estratégico. El dragado del río Paraná dispuesto durante la década de 1990 es considerado uno de los hitos que impulsaron la expansión del agro argentino, facilitando la instalación de puertos y plantas industriales y multiplicando el volumen de carga transportada.

Sin embargo, el sistema involucra a muchos más actores. La hidrovía es clave para la industria, la actividad portuaria, la logística fluvial, la industria naval y las economías regionales, además de constituir un eje de integración para el interior del Cono Sur, conectando regiones de Argentina con Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay.

Noticias relacionadas
Una notificiación en la web del Arca podría alertar un cambio de categoría en el monotributo

Monotributo: las recategorizaciones "de oficio" de Arca golpean a las categorías más bajas

Fate, la histórica fábrica de neumáticos, anunció su cierre definitivo: despedirán a 920 trabajadores

El cierre de Fate y su impacto en el cordón industrial del Gran Rosario

Ingresos que no alcanzan. Aproximadamente un 30% de la población permanece atrapada en condiciones de vulnerabilidad estructural.

Una de cada dos personas tiene dificultades con los niveles de ingresos

Apyme propone la puesta en marcha de un proyecto de industrialización con innovación tecnológica, inclusión social y soberanía  nacional.  

Apyme alerta que la reforma laboral profundizará la crisis de las pymes

Ver comentarios

Las más leídas

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Lo último

Puerto General San Martín: alta demanda para sumarse a las disciplinas deportivas municipales

Puerto General San Martín: alta demanda para sumarse a las disciplinas deportivas municipales

Monotributo: las recategorizaciones de oficio de Arca golpean a las categorías más bajas

Monotributo: las recategorizaciones "de oficio" de Arca golpean a las categorías más bajas

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe

La secretaria general de la Presidencia y la presidenta de LLA en la provincia, juntas en Timbúes

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe
Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista
La Ciudad

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Tres compañías presentaron propuestas para operar la hidrovía
Economía

Tres compañías presentaron propuestas para operar la hidrovía

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento
Información General

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Senado, en vivo: se debate el tratamiento de la reforma laboral y la ley Penal Juvenil
Política

Senado, en vivo: se debate el tratamiento de la reforma laboral y la ley Penal Juvenil

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Ovación
La nueva etapa de Cocoliso tras su paso por Newells: jugó contra Messi y su ídolo Suárez

Por Luis Castro
Ovación

La nueva etapa de Cocoliso tras su paso por Newell's: jugó contra Messi y su ídolo Suárez

La nueva etapa de Cocoliso tras su paso por Newells: jugó contra Messi y su ídolo Suárez

La nueva etapa de Cocoliso tras su paso por Newell's: jugó contra Messi y su ídolo Suárez

Newells y Central, cara a cara : Ledesma y Regiardo palpitaron el gran clásico del domingo

Newell's y Central, cara a cara : Ledesma y Regiardo palpitaron el gran clásico del domingo

Newells llega al clásico en uno de los peores momentos de su historia: último en casi todo

Newell's llega al clásico en uno de los peores momentos de su historia: último en casi todo

Policiales
Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina
Policiales

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

La Ciudad
Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Aumento de tarifa de taxis: el bloque libertario propuso la legalización de Uber

Aumento de tarifa de taxis: el bloque libertario propuso la legalización de Uber

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado
Política

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes
La Ciudad

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario
La Ciudad

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte
Politica

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas
POLICIALES

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea
Política

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados
Política

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos
Policiales

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario
Policiales

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral
La Ciudad

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco
La Ciudad

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional
El Mundo

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España
Ovación

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España

Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein
Información General

Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein

Una de cada dos personas tiene dificultades con los niveles de ingresos
Economía

Una de cada dos personas tiene dificultades con los niveles de ingresos

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes
La Ciudad

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino
Policiales

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: Milei y los empresarios
Política

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: Milei y los empresarios