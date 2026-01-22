La Capital | La Ciudad | Hostal del Sol

Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este

La Municipalidad de Rosario continúa y avanza con el Programa de Desagües Cloacales en barrios de la ciudad. Las obras se desarrollan en ocho sectores populares con la ejecución de más de 7.000 conexiones domiciliarias, beneficiando a más de 35.000 vecinos.

22 de enero 2026 · 06:10hs
El plan de desagües cloacales involucra al barrio Hostal del Sol Este

El municipio, junto con Aguas Santafesinas (Assa), comenzó la obra de tendido cloacal en b arrio Hostal del Sol Este, una obra que incluye tareas de saneamiento en un área de alrededor de 144 hectáreas, que implican la ejecución de 1208 conexiones a la red, y que beneficiará de manera directa a más de 12.300 habitantes del distrito Noroeste de Rosario.

La Intendencia avanza así en el desarrollo del plan cloacal en ocho sectores populares con la ejecución de más de 7.000 conexiones domiciliarias, beneficiando a más de 35.000 vecinos. Actualmente, las redes se ejecutan en los barrios Fisherton; Stella Maris; La Bombacha; y Santa Rosa. También en Cristalería y Nuevo Alberdi; Puente Negro; y ya están en marcha en Hostal del Sol Este.

Lo que viene en Hostal del Sol

El proyecto en Hostal del Sol contempla intervenciones de saneamiento, y de infraestructura básica en el sector comprendido al norte por el Bosque de los Constituyentes (calles Santa Coloma, Los Glaciares y Alberti), al oeste calle Wilde, al sur Schweitzer y al este Colectora de Circunvalación. Se excluye de esta área el predio correspondiente a Carrefour. Se trata de una inversión de 4.600 millones.

>>Leer más: Inauguraron la primera capilla de Hostal del Sol

"Nos llena de satisfacción llegar a los barrios con obras tan fundamentales y necesarias como son las cloacas, es infraestructura básica que nos permite seguir mejorando calidad de vida a los vecinos y vecinas", destacó Juan Manuel Ferrer, Subsecretario de Obras Públicas. Al mismo tiempo, se encargó de remarcar que “para que estas obras sucedan, es fundamental la decisión política del intendente Pablo Javkin”.

>>Leer más: Quieren impedir salones de fiestas en Hostal del Sol

"El servicio cloacal tiene una importancia vital y determinante en la calidad de vida de los habitantes de cada barrio. Es esencial para la vivienda y también para el espacio público, por el pavimento que se realiza de manera posterior. En este contexto de necesidades cumple un rol clave, transformador”, resaltó el subsecretario de Obras Públicas José Manuel Ferrer, quien además valoró el trabajo y la buena articulación que existe entre el Municipio y Aguas Santafesinas.

Puerto-cloacas2

Más cloacas

En Fisherton, Stella Maris, Santa rosa y la Bombacha en el sector comprendido por calle Schweitzer al norte; el Arroyo Ludueña y calle Álvarez Condarco al oeste; las vías del Ferrocarril al sur; y entre las calles Tarragona y Oliveros al este. En estos barrios se ejecutan 3850 redes cloacales, beneficiando a más de 15.000.

Nuevo Alberdi y Cristalería, se llevan adelante 1919 redes para 8000 vecinos en el sector de Robles, Calderón, Alberini, Villa del Parque, Candia, Ferrocarril, Circunvalación, Granel y Morrow.

En Puente Negro, El área a sanear está comprendida por ambas veredas de calle Cavia entre Gallardo y Washington; Gallardo ambas veredas entre Calvo y Cavia, unas 100 conexiones domiciliarias que dotaran de mayor salubridad a màs de 500 vecinos.

aumento de casos de sifilis: recomiendan incluir el testeo en los analisis de rutina

Aumento de casos de sífilis: recomiendan incluir el testeo en los análisis de rutina

Rosario sin agua por tareas no programadas

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario: empieza a apretar el calor y la máxima será de 32 grados

El aeropuerto de Rosario busca seguir ganando competitividad 

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Javier Milei participó en la firma del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump

Javier Milei participó en la firma del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Aumento de casos de sífilis: recomiendan incluir el testeo en los análisis de rutina

Actualmente sólo se prescribe en el control de embarazos, pero los especialistas aseguran que toda persona sexualmente activa debe testearse una vez al año

Aumento de casos de sífilis: recomiendan incluir el testeo en los análisis de rutina

Por Carina Bazzoni

Los gimnasios de Rosario empiezan a recomponerse tras un duro 2025

Por Nicolás Maggi

Los gimnasios de Rosario empiezan a recomponerse tras un duro 2025

Autismo: Rosario se suma a una campaña para donar pelotitas de tenis

Por Lucas Ameriso

Autismo: Rosario se suma a una campaña para donar pelotitas de tenis

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer
Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales
Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Por Matías Petisce
Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Central: el Canalla saldría reforzado para el estreno ante el Pirata

Por Guillermo Ferretti
Central: el Canalla saldría reforzado para el estreno ante el Pirata

Newells: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Newell's: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Un ex Central que pasó por River es nuevo refuerzo de Inter de Porto Alegre

Un ex Central que pasó por River es nuevo refuerzo de Inter de Porto Alegre

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto
Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Detuvieron al autor de un robo mediante seguimiento con cámaras inteligentes

Detuvieron al autor de un robo mediante seguimiento con cámaras inteligentes

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Por Matías Petisce
Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

