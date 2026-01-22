Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este

La Municipalidad de Rosario continúa y avanza con el Programa de Desagües Cloacales en barrios de la ciudad. Las obras se desarrollan en ocho sectores populares con la ejecución de más de 7.000 conexiones domiciliarias, beneficiando a más de 35.000 vecinos.

El municipio, junto con Aguas Santafesinas (Assa), comenzó la obra de tendido cloacal en b arrio Hostal del Sol Este, una obra que incluye tareas de saneamiento en un área de alrededor de 144 hectáreas, que implican la ejecución de 1208 conexiones a la red, y que beneficiará de manera directa a más de 12.300 habitantes del distrito Noroeste de Rosario.

La Intendencia avanza así en el desarrollo del plan cloacal en ocho sectores populares con la ejecución de más de 7.000 conexiones domiciliarias, beneficiando a más de 35.000 vecinos. Actualmente, las redes se ejecutan en los barrios Fisherton; Stella Maris; La Bombacha; y Santa Rosa. También en Cristalería y Nuevo Alberdi; Puente Negro; y ya están en marcha en Hostal del Sol Este.

El proyecto en Hostal del Sol contempla intervenciones de saneamiento, y de infraestructura básica en el sector comprendido al norte por el Bosque de los Constituyentes (calles Santa Coloma, Los Glaciares y Alberti), al oeste calle Wilde, al sur Schweitzer y al este Colectora de Circunvalación. Se excluye de esta área el predio correspondiente a Carrefour. Se trata de una inversión de 4.600 millones.

"Nos llena de satisfacción llegar a los barrios con obras tan fundamentales y necesarias como son las cloacas, es infraestructura básica que nos permite seguir mejorando calidad de vida a los vecinos y vecinas", destacó Juan Manuel Ferrer, Subsecretario de Obras Públicas. Al mismo tiempo, se encargó de remarcar que “para que estas obras sucedan, es fundamental la decisión política del intendente Pablo Javkin”.

"El servicio cloacal tiene una importancia vital y determinante en la calidad de vida de los habitantes de cada barrio. Es esencial para la vivienda y también para el espacio público, por el pavimento que se realiza de manera posterior. En este contexto de necesidades cumple un rol clave, transformador”, resaltó el subsecretario de Obras Públicas José Manuel Ferrer, quien además valoró el trabajo y la buena articulación que existe entre el Municipio y Aguas Santafesinas.

Más cloacas

En Fisherton, Stella Maris, Santa rosa y la Bombacha en el sector comprendido por calle Schweitzer al norte; el Arroyo Ludueña y calle Álvarez Condarco al oeste; las vías del Ferrocarril al sur; y entre las calles Tarragona y Oliveros al este. En estos barrios se ejecutan 3850 redes cloacales, beneficiando a más de 15.000.

Nuevo Alberdi y Cristalería, se llevan adelante 1919 redes para 8000 vecinos en el sector de Robles, Calderón, Alberini, Villa del Parque, Candia, Ferrocarril, Circunvalación, Granel y Morrow.

En Puente Negro, El área a sanear está comprendida por ambas veredas de calle Cavia entre Gallardo y Washington; Gallardo ambas veredas entre Calvo y Cavia, unas 100 conexiones domiciliarias que dotaran de mayor salubridad a màs de 500 vecinos.