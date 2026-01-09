Anmat alertó por un tornillo falsificado utilizado en cirugías traumatológicas

El organismo detectó un implante falso durante una inspección en Tucumán y advirtió sobre riesgos graves para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) alertó sobre la detección en el mercado argentino de un tornillo traumatológico falsificado , utilizado en cirugías ortopédicas. El producto fue identificado durante una inspección de control de mercado realizada en una ortopedia ubicada en San Miguel de Tucumán.

Según informó el organismo, el insumo corresponde a la siguiente descripción comercial: STRYKER 10 mm x 28 mm - BIOABSORBABLE - ACL INTERFERENCE SCREW - REF 234-010-067 - LOT 90905. Se trata de un tornillo utilizado en cirugías traumatológicas, cuya implantación resulta crítica para la seguridad del paciente.

La empresa Stryker Corporation figura como titular del producto original, registrado ante Anmat bajo el número PM 594-139. Tras la inspección, los agentes exhibieron la muestra recolectada a la responsable técnica de la firma, quien confirmó que el producto era falsificado.

Diferencias entre el producto original y el falso

Anmat detalló una serie de inconsistencias que permitieron confirmar la adulteración del implante:

El producto original incluye fecha de vencimiento, mientras que el falsificado no la presenta.

Stryker nunca utilizó envases pouch de la marca 3M para este insumo.

El tornillo original se esteriliza por radiación gamma; el falso habría sido esterilizado por vapor o formaldehído.

El implante auténtico es de color gris opaco, mientras que el falsificado es incoloro y visible a través del envase transparente.

stryker_tornillo_anmat

Al tratarse de un producto falsificado, se desconoce su origen, composición, seguridad y aptitud, por lo que su uso puede generar graves riesgos para la salud de los pacientes. Ante esta situación, la entidad recomendó no utilizar el producto y solicitó que, en caso de contar con unidades similares, se contacte de inmediato al organismo.

Además, recordó la importancia de adquirir únicamente productos médicos registrados, que cuenten con los datos del fabricante o importador, el número de registro ante Anmat (PM XXXX-XX) y que la fecha de vencimiento sea visible.