La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

El sábado subiría un poco la temperatura y volvería a bajar el domingo, mientras que el lunes las marcas estarían entre 28º y 17º

15 de enero 2026 · 23:10hs
El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una jornada parcialmente nublada, con la temperatura máxima rondando los 31º y sin precipitaciones previstas para los próximos días.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del sudeste, un registro de 20º y cielo parcialmente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 25º. Para la tarde se anuncia una máxima de 31º bajando a 25º en la noche.

El sábado estaría mayormente nublado pero con un aumento de la máxima, que podría alcanzar los 33º, mientras que la mínima rondaría los 20º.

Para el domingo se espera un nuevo descenso de la temperatura, que estaría entre 31º y 19º, con cielo parcialmente nublado.

El lunes las marcas continuarían en baja, con 28º de máxima y 17º de mínima, mientras que el cielo se mantendría parcialmente nublado.

Para el martes pronostican una máxima de 30º, una mínima de 19º y cielo parcialmente nublado.

El miércoles estaría algo nublado, con registros entre 31º y 20º.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

el tiempo en rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes

El tiempo en Rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes

El cielo estará completamente despejado este domingo en Rosario.

El tiempo en Rosario: vuelve el sol pleno y suben las temperaturas

Las lluvias seguirán durante el primer tramo del sábado, pero el tiempo va a mejorar durante el día.

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

Ver comentarios

Las más leídas

Newells cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

Newell's cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Lo último

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

La Sagrada Familia de Barcelona ya está a un paso de quedar casi terminada

La Sagrada Familia de Barcelona ya está a un paso de quedar casi terminada

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica

Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Tras la eliminación del sistema nacional de control de equipajes, los trabajadores de la terminal buscan un nuevo esquema de ingresos
Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos
Policiales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump
El Mundo

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

Newell's cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Ovación
Newells se retira de la negociación por un volante central debido a su elevada cotización
OVACIÓN

Newell's se retira de la negociación por un volante central debido a su elevada cotización

Newells se retira de la negociación por un volante central debido a su elevada cotización

Newell's se retira de la negociación por un volante central debido a su elevada cotización

Capibaras puso primera pensando en su debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras puso primera pensando en su debut en el Súper Rugby Américas

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

Policiales
Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la propina y cobrar un canon

Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Durante 2025, Rosario registró 161 intervenciones de asistencia a víctimas de violencia

Durante 2025, Rosario registró 161 intervenciones de asistencia a víctimas de violencia

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Incendio en zona sudoeste: pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa
La Ciudad

Incendio en zona sudoeste: pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa

Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: No quería jugar más
Ovación

Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: "No quería jugar más"

Milei anunció que asistirá a la Derecha Fest en Mar del Plata: cómo será el evento
Política

Milei anunció que asistirá a la Derecha Fest en Mar del Plata: cómo será el evento

Qué es la Hermandad Musulmana, declarada terrorista por el gobierno
Política

Qué es la Hermandad Musulmana, declarada terrorista por el gobierno

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: Santa Fe tiene una ventaja competitiva
Economía

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: "Santa Fe tiene una ventaja competitiva"

Falleció Melania Pérez, una de las voces emblemáticas del folklore argentino
Zoom

Falleció Melania Pérez, una de las voces emblemáticas del folklore argentino

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico
La Ciudad

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas
La Ciudad

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Quini 6 vacante: de cuánto será el pozo acumulado que se pone en el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto será el pozo acumulado que se pone en el domingo

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo
Policiales

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos
Información General

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público
La Ciudad

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
La Ciudad

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante
Ovación

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante