El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

El sábado subiría un poco la temperatura y volvería a bajar el domingo, mientras que el lunes las marcas estarían entre 28º y 17º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una jornada parcialmente nublada, con la temperatura máxima rondando los 31º y sin precipitaciones previstas para los próximos días.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del sudeste, un registro de 20º y cielo parcialmente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 25º. Para la tarde se anuncia una máxima de 31º bajando a 25º en la noche.

El sábado estaría mayormente nublado pero con un aumento de la máxima, que podría alcanzar los 33º, mientras que la mínima rondaría los 20º.

Para el domingo se espera un nuevo descenso de la temperatura, que estaría entre 31º y 19º, con cielo parcialmente nublado.

El lunes las marcas continuarían en baja, con 28º de máxima y 17º de mínima, mientras que el cielo se mantendría parcialmente nublado.

Para el martes pronostican una máxima de 30º, una mínima de 19º y cielo parcialmente nublado.

El miércoles estaría algo nublado, con registros entre 31º y 20º.