Central extendió el contrato de dos jóvenes promesas de su cantera

Ambos ya tenían un vínculo contractual con el club. Uno de ellos se recupera actualmente de una grave lesión que lo alejó de las canchas

Ignacio Ovando también puso la firma en la extensión del vínculo con el canalla.

A Central le faltan ocho días para comenzar oficialmente su año futbolístico. Será el sábado 24 de enero ante Belgrano en el Gigante. El club ya sumó tres refuerzos y este viernes firmó la extensión de sus contratos a dos de sus promesas: Juan Giménez y Ignacio Ovando.

yas de la cantera canalla. Ya jugó algunos partidos en primera y el año pasado estuvo en los planes de un par de clubes extranjeros, entre ellos el Borussia Dortmund y el Arsenal inglés. Tuvo la desgracia de romperse los ligamentos cruzados de una rodilla en el segundo semestre, por lo que está en pleno proceso de recuperación.

Ovando también es un defensor de gran proyección y cuando jugó estuvo a la altura: tuvo buenos rendimientos y el club tiene depositadas muchas expectativas en su futuro.

Zagueros con proyección

El club hace rato no tenía zagueros centrales con proyección, como Giménez y Ovando. Cuando vuelva a jugar, no hay dudas de que el primero de ellos entrará en la consideración para ser parte del equipo, ahora comandado por Jorge Almirón.

En 2025, Giménez jugó el campeonato sudamericano sub-20 con la selección argentina. Iba a ser convocado al Mundial que se jugó en Chile, pero la lesión que sufrió en un partido por el torneo Clausura contra Deportivo Riestra, en septiembre, lo privó de esa posibilidad

Central dio a conocer la novedad a través de una comunicación en sus redes, aunque no divulgó hasta cuándo tienen vigencia los nuevos contratos.