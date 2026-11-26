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Susto en el microcentro por una fuga de gas en la peatonal Córdoba y Sarmiento
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Lionel Messi estará en la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera
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Deudas en Rosario: cuatro de cada diez reclamos se vinculan a servicios financieros
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Explotación sexual infantil: un detenido en un operativo internacional
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El Senado debate la ley contra la ludopatía y la suspensión de las Paso
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Falsas denuncias: el oficialismo no pudo llevar al recinto el polémico proyecto
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La UNR será sede del III Congreso Internacional de Salud Pública
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Monumento: tras los festejos estudiantiles denunciaron destrozos y pidieron vallados
Economía
El dólar escala y Caputo pide ayuda a China para frenar el riesgo país
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Panamá y Río se consolidan en Rosario como las rutas regulares de más ocupación
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Central ya conoce el árbitro para el duelo en el que buscará el pase a la semifinal del Clausura
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Es jugador de Newell's, pero el equipo que lo tiene a préstamo ya no lo quiere y busca cederlo
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El tiempo en Rosario: jueves con algunas nubes en la previa del calor fuerte
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Explotación de mujeres: el juez Rafecas llamó a declarar al número dos del Opus Dei