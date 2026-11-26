El diputado nacional advirtió que el proyecto del presidente Javier Milei no garantiza partidas para la Caja de Jubilaciones, las universidades y obras viales estratégicas para el desarrollo productivo santafesino

El diputado nacional por Santa Fe Diego Giuliano cuestionó la decisión de los legisladores que responden al gobernador Maximiliano Pullaro de dar quórum en la Cámara de Diputados de la Nación para habilitar el tratamiento del presupuesto 2027 impulsado por el gobierno de Javier Milei. El legislador advirtió que el proyecto no contempla recursos fundamentales para la provincia y reclamó mayor firmeza en la defensa de los intereses santafesinos.

A través de su cuenta en la red social X, Giuliano puso el foco en las partidas presupuestarias destinadas a Santa Fe y cuestionó que se haya facilitado el tratamiento de la iniciativa sin obtener garantías sobre el financiamiento de áreas sensibles para la provincia.

Según Giuliano, el proyecto de presupuesto 2027 no garantiza los fondos que necesita la Caja de Jubilaciones de Santa Fe , tampoco contempla los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades, reduce al mínimo la asistencia nacional a la provincia y deja afuera obras viales fundamentales para el desarrollo de la producción.

PULLARO LE DIO QUÓRUM A MILEI. ¿Y QUÉ GANÓ SANTA FE? Un Presupuesto 2027 que: Sigue sin garantizar los fondos para nuestra Caja de Jubilaciones. Deja a nuestras universidades sin los recursos que necesitan. Reduce al mínimo la asistencia nacional a la provincia. …

Los recursos que reclama Santa Fe

El legislador remarcó que Santa Fe es una de las provincias que más aporta al conjunto del país y que, pese a su peso económico y productivo, continúa sin recibir las respuestas que necesita del gobierno nacional para sostener sus servicios, fortalecer su infraestructura y acompañar a los distintos sectores de la producción.

“Santa Fe es una de las provincias que más aporta al país. Tenemos que defender nuestros recursos con la misma firmeza con la que los santafesinos trabajamos todos los días”, expresó.

En ese marco, Giuliano apuntó a la responsabilidad de los representantes santafesinos en el Congreso nacional y sostuvo que el compromiso con los intereses de la provincia debe traducirse en decisiones parlamentarias concretas y no quedar solamente en declaraciones.

“A Santa Fe se la defiende con hechos”, enfatizó.