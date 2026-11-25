La Federación Universitaria Argentina publicó una carta abierta contra el presidente y pidió el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la norma vigente, que tiene fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia

Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, junto a Franco Bartolacci, rector de la UNR.

Pasaron ya 400 días desde que la Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al gobierno nacional a cumplir los artículos 5 y 6 de la ley de financiamiento universitario, que aportan más partidas presupuestarias para salarios y becas. En ese contexto, la Federación Universitaria Argentina (FUA) le envió una dura carta a Javier Milei : "Señor presidente, usted perdió".

Este miércoles se cumplen 400 días desde que el gobierno nacional no aplica los artículos de la ley de financiamiento universitario que el máximo tribunal de Justicia defendió ratificando la medida cautelar que pide su cumplimiento.

La batalla que docentes, estudiantes y universidades dan desde 2024 se dilata cada vez más y descontento con la situación, la FUA reclamó con una carta abierta a Milei con el título: " Que un capricho no nos cueste el futuro ".

En la misiva, concreta y directa, la FUA señaló que el presidente " perdió " y enumeró al menos nueve episodios donde el pedido de la comunidad universitaria se hizo sentir.

Con la firma del presidente de la FUA, el rosarino Joaquín Carvalho, la carta comienza con la primera marcha universitaria un 23 de abril de 2024, en la que se rechazó el proyecto universitario que imponía el gobierno libertario.

También señala la ley aprobada por el Congreso que la Presidencia vetó y remata la enumeración recordando el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la cautelar que obliga al gobierno a cumplir los artículos 5 y 6 de la ley de financiamiento universitario "por su carácter alimentario: salarios y becas".

La dura carta de la FUA

Además de lo mencionado, la FUA recordó en la carta las distintas movilizaciones en la disputa con la Casa Rosada y reclamó que el gobierno "perdió su propio relato".

"¿Dónde quedó la premisa de que 'dentro de la ley todo, fuera de la ley nada'?", deja la carta la pregunta retórica en el aire.

La FUA rechazó la actitud de Milei de promulgar la ley, pero dejarla sin aplicación, "así como un niño dueño de la pelota, que luego de un resultado adverso decide llevársela, dejando al resto sin jugar".

Además, la Federación Universitaria Argentina citó a la Real Academia Española (RAE) en su definición de "capricho": "Determinación que se toma arbitrariamente, inspirada por un antojo, por humor o por deleite en lo extravagante y original".

La carta de la FUA contra Javier Milei

"Presidente Milei, en la universidad pública aprendemos muchísimas cosas, pero hay una que es fundamental: tolerar la frustración, a equivocarnos, a que, si las cosas no salen, volver a intentarlo. Aprendemos a perder", señala la carta y exige: "Es hora de que acepte esa derrota en aras de que el país no siga perdiendo. El bienestar de la Argentina no puede quedar supeditado a su humor. Las leyes están para cumplirlas".

La FUA mantiene la lucha

Este jueves, la Federación Universitaria Argentina se movilizará a Buenos Aires, junto a otras organizaciones, en el marco del debate del presupuesto nacional 2027.

En la Plaza del Congreso pedirá que se contemple a las universidades en la distribución de los recursos. "La educación universitaria queda diezmada", señaló Carvalho en declaraciones a LT8.

También resaltó que, si los legisladores no contemplan un aumento al presupuesto universitario, el año próximo la situación en las casas de estudio "será catastrófica".