Con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones, la Cámara baja aprobó la iniciativa con los ajustes que había realizado el Senado. Milei lo celebró desde Paraguay. Se viene el debate por el presupuesto 2027

Diputados le dio luz verde a una reforma considerada de máxima prioridad por el gobierno.

La Cámara de Diputados nacional convirtió este jueves en ley la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) al convalidar las modificaciones realizadas en el Senado. Durante la sesión también se abordará el presupuesto 2027 diseñado por la Casa Rosada.

La aprobación se realizó con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones de diputados de la oposición , que se inclinaron por esa opción y no por el rechazo para no dar lugar a la posibilidad de que el oficialismo pueda insistir con la redacción original , que había obtenido media sanción el 26 de agosto pasado.

El presidente Javier Milei había fijado esta reforma como de máxima prioridad ya que el objetivo es reducir la misión del organismo a la preservación del valor de la moneda, consagrando el principio de emisión cero .

También pretende blindar la independencia de la entidad frente a eventuales intentos de gobiernos de turno de distinto signo político de distorsionar las funciones de la autoridad monetaria .

Pese a las negociaciones de La Libertad Avanza (LLA) con aliados para volver al texto original, que establecía un cerrojo institucional con el requisito de una mayoría de las dos terceras partes de los votos en ambas Cámaras para poder remover directores del Central, esa alternativa no prosperó.

Finalmente, se mantuvo el criterio que estableció el Senado al corregir el texto en la sesión del 24 de septiembre: fijar una mayoría absoluta para remover funcionarios del BCRA y atribuirle la exclusividad en la decisión, quitándole a Diputados la posibilidad de tallar en la integración del organismo monetario.

El presupuesto 2027

Para la sesión de esta tarde está previsto el debate por el presupuesto 2027. La Casa Rosada aspira a se apruebe sin alejarse de la redacción original, como piden algunos de sus aliados.

Al respecto, los bloques ligados a los gobernadores también reclamaron modificaciones en cuanto a fondos para sus distritos, obra pública y el presupuesto universitario. Provincias Unidas (PU) sumó al menú la discusión sobre la ley de biocombustibles.

La reacción de Milei

El presidente, en tanto, festejó este jueves desde Paraguay la sanción en Diputados de la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

Tenemos nueva Carta Orgánica para el @BancoCentral_AR . Se terminó con más de 90 años de estafa via emisión de dinero para financiar déficit fiscal...

VLLC! pic.twitter.com/PGom0ew3pQ — Javier Milei (@JMilei) November 26, 2026

"Tenemos nueva carta orgánica para el @BancoCentral_AR. Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal... ¡VLLC!", escribió el mandatario en su cuenta de X.