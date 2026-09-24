Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: "Estamos súper creídos"

La presidenta de Arav, Carmen Abad, celebró el inicio de operaciones de World2Fly y afirmó que "el aeropuerto sólo puede seguir creciendo"

La puesta en marcha de los vuelos directos a España encendió el optimismo entre los vendedores de pasajes aéreos de la ciudad. La presidenta de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav) , Carmen Abad , afirmó este jueves al respecto: "Somos los primeros que estamos súper creídos" .

La titular de la entidad se mostró convencida de que el inicio de operaciones de World2Fly en la ciudad es un argumento sólido para pronosticar un crecimiento sostenido de la actividad en Fisherton. "El aeropuerto sólo puede seguir creciendo" , aseveró a través de LT8 en cuanto a lo que ocurrirá de la mano de la apertura del nuevo servicio.

En vísperas del comienzo de los viajes sin escalas a Europa, la empresaria hizo un diagnóstico en sintonía con el análisis de la aerolínea europea. Al respecto, precisó: "No solamente hay que pensar en el turismo emisivo sino en el receptivo. Hay que completar el avión de ambos lados" .

Abad consideró que los vuelos directos a Madrid son una gran oportunidad para cumplir un objetivo pendiente desde hace largo tiempo a nivel local. " La idea es reubicar a Rosario como un hub importantísimo dentro de los aeropuertos internacionales que ofrece Argentina y como punto de llegada de turistas del exterior", explicó.

La principal autoridad de la asociación de agencias locales consideró que la ciudad debe convertirse en la segunda o tercera plaza del país dentro del mapa aéreo. Además, se mostró convencida de que World2Fly contribuirá de manera inmediata en ese sentido y comentó: "Vamos a empezar a tener una afluencia de gente mucho mayor, es indiscutible".

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La presidenta de Arav reconoció que el desarrollo del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas no es sencillo. Entre las dificultades habituales, comentó que "siempre hay un delicado equilibrio entre la pata internacional y la doméstica" en lo que respecta a los vuelos. "En este momento, estamos contando con menos rutas que antes, pero se sigue trabajando para volver a equilibrarlo", manifestó sobre las conexiones de cabotaje.

Por otra parte, la empresaria consideró que es hora de asumir un nuevo desafío en la industria después de los Juegos Suramericanos 2026, ya que sirvieron para mejorar la imagen local. Al respecto, comentó: " Rosario es una ciudad segura que ofrece un montón de servicios y bellezas turísticas para descubrir. Estos juegos vienen a demostrar eso".

"La gente está fascinada. Ha sido una vidriera importantísima y nos queda un montón de infraestructura en la ciudad y la región", subrayó Abad en cuanto al impacto de la competición deportiva. Asismismo, anticipó que la experiencia permitirá "empezar a operar en otras esferas en lo que respecta a eventos".