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Juegos Suramericanos: el deporte reconfigura la fisonomía de la zona sur de Rosario

La Villa Olímpica para los juegos, el Centro Acuático, cambios en entorno del ex-Batallón 121, mejoras en Ayacucho y más espacios impactan en el sector

31 de agosto 2026 · 06:30hs
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Juegos Suramericanos: el deporte reconfigura la fisonomía de la zona sur de Rosario

Cuando los deportistas de los 15 países de Sudamérica comiencen a llegar a Rosario para participar de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una parte central de la experiencia deportiva tendrá como escenario la zona sur de la ciudad.

Es que allí, en el histórico predio del ex-Batallón 121, se levanta la Villa Suramericana, uno de los proyectos más importantes vinculados a la organización del evento y, al mismo tiempo, una obra pensada para trascender largamente los 15 días de competencia.

No será solamente un espacio de alojamiento. La Villa forma parte de un proceso de transformación que modifica la fisonomía de un amplio sector del sur rosarino, donde confluyen nuevas viviendas, infraestructura deportiva de nivel internacional, espacios públicos y equipamientos que consolidan una nueva centralidad urbana.

Cinco torres para recibir a los atletas

Se construyeron cinco torres con 254 departamentos de dos y tres dormitorios, emplazadas sobre tres manzanas del predio del ex Batallón 121, en el sector delimitado por Ayacucho, Ibáñez y la continuación de Benito Juárez.

Durante los Juegos, el complejo se destina al alojamiento de gran parte de los deportistas que competirán en Rosario. Una vez finalizado el evento, las unidades pasarán a formar parte de la oferta habitacional de la ciudad, convirtiendo a la Villa en uno de los principales legados concretos de Santa Fe 2026.

La idea sintetiza uno de los grandes objetivos de los Juegos: que la inversión necesaria para recibir un evento deportivo internacional no termine con la ceremonia de clausura, sino que genere infraestructura y oportunidades que permanezcan para las y los rosarinos.

En este caso, el desafío es doble. Primero, ofrecer las condiciones necesarias para recibir a las delegaciones durante la competencia. Después, transformar ese mismo complejo en una respuesta concreta para el crecimiento habitacional de la ciudad.

>>Leer más: Juegos Suramericanos: Rosario inició la cuenta regresiva formal

La inauguración oficial de la Villa Suramericana será este domingo 30 desde las 15, oportunidad en la que también se dará por concluida la renovación de calle Ayacucho y se estrenará la flamante Capiplaza, un nuevo espacio recreativo inspirado en los Juegos. La cita es en Ayacucho, entre Ibáñez y Benito Juárez.

El deporte como motor de una transformación urbana

La construcción de la Villa no puede entenderse de manera aislada. Forma parte de una intervención mucho más amplia en torno al antiguo predio del Batallón 121 y a toda la zona sur.

A pocos metros de las nuevas torres está el Invencible Centro Acuático Provincial, otra de las obras emblemáticas que dejarán los Juegos Suramericanos y que se inaugurará el viernes 4 de septiembre. El complejo cuenta con una piscina olímpica de 50 metros y otra destinada a los saltos ornamentales, además de tribunas, vestuarios, sanitarios, áreas técnicas y espacios complementarios. Durante Santa Fe 2026 recibirá competencias de natación, polo acuático, natación artística y saltos, pero luego se convertirá en una infraestructura deportiva permanente para Rosario y toda la provincia.

La Villa y el Centro Acuático son dos piezas de un mismo proyecto: deporte, vivienda y ciudad reunidos en un área que está atravesando una de las transformaciones urbanas más importantes de los últimos años.

Una nueva etapa para el ex-Batallón 121

El lugar elegido para la Villa tiene además un fuerte valor simbólico. El predio del ex Batallón 121 viene atravesando desde hace años un proceso de reconversión que permitió recuperar tierras y generar nuevos usos para un sector estratégico de la zona sur.

En ese entorno ya se encuentran el Museo del Deporte Santafesino, espacios públicos y distintas intervenciones que fueron modificando progresivamente la relación del barrio con el antiguo predio.

>>Leer más: Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: abren la inscripción para participar de la ceremonia inaugural

Allí también se emplaza un predio deportivo de la Asociación Rosarina de Fútbol, donde durante los Juegos se disputarán competencias de fútbol femenino. Es por esto que se tuvo que preparar el terreno para la colocación de césped sintético con maquinaria especializada. A su vez, se cambió toda la luminaria del sector por reflectores led. El renovado espacio está pensado para un aforo de 1.500 espectadora/es en tribunas fijas y desmontables.

Ahora, la llegada de los Juegos Suramericanos acelera esa transformación. La Villa, el Centro Acuático y la renovación del entorno se suman a un proceso de reconversión que busca generar mayor integración urbana y nuevas posibilidades para los vecinos de toda la zona.

Ayacucho, una de las claves de la nueva conexión urbana

Otro de los puntos centrales de esta transformación es la intervención sobre el corredor de avenida Ayacucho, una obra estratégica para mejorar la conectividad y renovar el espacio urbano en torno al ex Batallón 121.

La mejora de calles, veredas, iluminación y espacios públicos forma parte de un conjunto de intervenciones que acompañan las grandes obras deportivas y habitacionales.

La transformación no se limita, entonces, a construir nuevos edificios. El desafío es que esas nuevas infraestructuras queden integradas a la vida cotidiana de la ciudad y mejoren la circulación, los servicios y la calidad del espacio público para quienes viven en el sector.

Los Juegos como oportunidad para transformar

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reunirán durante 15 días a más de 4.000 deportistas de 15 países y convertirán a Rosario, Santa Fe y Rafaela en el gran escenario del deporte sudamericano.

Para recibir ese desafío, la provincia lleva adelante un importante plan de infraestructura deportiva, urbana y habitacional. En Rosario, buena parte de ese legado puede verse concentrado en la zona sur. Allí donde antes había terrenos con usos discontinuos, hoy están las torres de la Villa Suramericana. A escasos metros se ubica una de las infraestructuras acuáticas más importantes de la Argentina. El entorno suma nuevos espacios públicos, mejoras urbanas y conexiones que buscan integrar definitivamente ese sector a la dinámica de la ciudad. Por eso, cuando Rosario reciba nuevamente a Sudamérica, los Juegos tendrán una imagen que resumirá buena parte de su legado: la de una ciudad que utiliza al deporte como motor para crecer, transformarse y proyectarse hacia el futuro.

La Villa Suramericana será, durante dos semanas, la casa de los atletas. Después de los Juegos, será parte de la nueva Rosario.

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