Juegos Suramericanos 2026: comenzó el operativo de tránsito en bulevar Oroño

Desde este lunes no se podrá circular en el tramo comprendido entre 27 de Febrero y Cochabamba

Juegos Suramericanos. A partir de hoy, corte de tránsito en bulevar Oroño entre 27 de Febrero y Cochabamba

El municipio de Rosario implementó desde este lunes un operativo de restricción de tránsito de vehículos en bulevar Oroño en el marco de los Juegos Suramericanos 2026.

El paso de vehículos está interrumpido en el sector del parque Independencia comprendido entre 27 de Febrero y Cochabamba , mientras que también se cerrará el tránsito en las calles internas del parque Independencia, debido al montaje y funcionamiento del Fan Fest y de distintos escenarios deportivos.

Además de los eventos deportivos en sus diferentes recintos, el bulevar Oroño —en el tramo comprendido entre Cochabamba y 27 de Febrero— albergará el Fan Fest, un espacio de integración con áreas recreativas, actividades organizadas por federaciones locales y un escenario para espectáculos y ceremonias de premiación.

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela. Los reunirán durante 15 días a más de 4.000 deportistas de 15 países y convertirán a esas tres ciudades en el gran escenario del deporte sudamericano.

JUEGOS SURAMERICANOS 2026

Desde hoy, lunes 7, y hasta el lunes 28 de septiembre, se implementan cortes y desvíos de tránsito en inmediaciones del Parque de la Independencia por el armado y desarrollo del Fan Fest.



Bv. Oroño: corte entre 27 de Febrero y Cochabamba. pic.twitter.com/z9HU1SzVjF — Secretaría de Control y Convivencia (@SCyCRos) September 7, 2026

En Rosario, el parque Independencia concentrará la mayoría de las competencias deportivas.