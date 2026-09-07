Alan Rodríguez y su debut de local como titular: "Quisiera jugar un clásico todas las semanas"

El uruguayo jugó su primer clásico y lo disfrutó pese a que “debimos ganarlos, fuimos superiores”. También fue autocrítico y hay cosas por corregir en Central

El 88 canalla tuvo su jugada de mayor incidencia en el complemento, apilando por derecha en el área pero no la terminó bien. Alan Rodríguez debutó como titular de local en Central, en el clásico.

Alan Rodríguez jugó este domingo en el Gigante su primer clásico rosarino, y lo hizo como titular en Central . “Me encantó, quisiera que haya clásicos todas las semanas”, contó el volante uruguayo a Ovación al ser consultado sobre sus sensaciones tras participar en el duelo ante Newell’s.

Y también dejó en claro que aún falta mucho para el cierre de la temporada y quedan distintos objetivos por cumplir. “Tenemos cosas para seguir peleando, sueños para tratar de cumplir, levantarnos cada día sabiendo que hay objetivos por delante”, señaló la última incorporación que llegó a Arroyito en el último mercado de pases.

_Sin dudas de que el resultado fue injusto. Los únicos que buscamos ganarlo fuimos nosotros, fuimos superiores y merecimos ganarlo. Ellos llegaron una sola vez y nos empataron. Una lástima que se escapó el triunfo de esa manera, sobre el final. Desde que llegué los hinchas me hablaban de este partido. Me hicieron sentir muy bien todo este tiempo. Y la verdad que fue una locura.

_Te tocó jugar tu primer clásico y fue como titular. ¿Qué se sintió?

_Quisiera jugarlo todos los días, que haya clasicos todas las semanas. Me encantó lo que viví, la verdad. Lo disfruté mucho. Además, fue mi primer partido como titular de local. Hubo muchas emociones en juego. Quedé muy agradecido a mis compañeros porque me dieron toda la confianza para poder jugar.

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_¿Te molestó que te reemplazaran durante el segundo tiempo?

_El entrenador es el primero que quiere ganar el partido, el equipo tiene que acompañar. Acá estamos todos encolumnados en la misma dirección. Si el entrenador entendió que reemplazarme en el momento en que lo hizo era lo mejor para el equipo, lo acompaño en la decisión y lo aplaudo. Le agradezco haber jugado como titular y también el haber sumado los minutos que estuve en cancha. No tengo nada negativo que decir respecto de haber sido reemplazado.

Los dichos del DT de Central

_¿Qué les dijo Almirón en el vestuario después del partido?

_Lo mismo que conté recién, que hay muchas cosas para pelear por delante.. Hay que seguir soñando con un campeonato, soñar en grande. Eso es lo más lindo. Si nos quedamos con lo negativo, mañana será más difícil levantarse motivado. Hay cosas para corregir, seguro, y lo haremos durante la semana. Pero creo que en líneas generales hicimos un muy buen partido. No tengo nada que decir de la entrega que tuvieron mis compañeros. Presionamos al rival en toda la cancha desde la posición de Copetti, que no se le dio el gol, pero hasta que le tocó salir los corrió a todos y se bancó a los centrales de ellos. Lo mismo hicieron nuestros centrales con los delanteros de ellos, defendieron a morir. Por todo esto creo que el balance es muy positivo.

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_Hay que cambiar el chip cuanto antes y ponerse a pensar en el partido que viene, el próximo domingo como visitantes de Tigre.

_Es así. Así es el fútbol, como la vida, no te podés quedar pensando en lo que ya pasó. Sí hay que corregir, hay que tener autocrítica. Lo mejor que podemos hacer ahora es levantarnos y ponernos a pensar en los próximos objetivos, Tenemos muchas cosas que jugar por delante, y creo que hay que apuntar a eso.