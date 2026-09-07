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A los 90 años, murió el historiador y ensayista Norberto Galasso

Autor de más de 70 libros, dedicó seis décadas a revisar la historia argentina desde una mirada nacional, popular y latinoamericana

7 de septiembre 2026 · 17:57hs
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El historiador Norberto Galasso. 

El historiador Norberto Galasso. 

Norberto Galasso, ensayista, historiador y uno de los principales referentes del revisionismo histórico argentino, murió este lunes en Buenos Aires a los 90 años. Tras seis décadas de producción y más de 70 libros publicados, Galasso fue despedido por reconocidas figuras del mundo intelectual y político.

Su bibliografía incluyó investigaciones, ensayos y biografías sobre algunas de las figuras centrales de la historia argentina. Escribió sobre José de San Martín, Mariano Moreno, Juan Domingo Perón, Eva Perón, Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, Manuel Ugarte, Enrique Santos Discépolo, John William Cooke y Atahualpa Yupanqui, entre otros.

También coordinó la colección "Los malditos", dedicada a recuperar personajes y movimientos que, según su interpretación, habían quedado relegados de los relatos dominantes.

Entre sus obras se encuentran Mariano Moreno y la revolución nacional, Raúl Scalabrini Ortiz y la lucha contra la dominación británica, Manuel Ugarte: un argentino maldito, De Perón a Menem y La Revolución de Mayo: el pueblo quiere saber de qué se trató.

Su figura también tuvo reconocimiento institucional. En 2014 fue designado Embajador de la Cultura Popular Argentina, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, esa designación fue dejada sin efecto en 2025 por el gobierno de Javier Milei, mediante el Decreto 692/2025, en el marco de una revisión de cargos y estructuras estatales.

>>Leer más: Murió Horacio Quiroga, el arquitecto que hizo realidad el Parque de España y acercó Rosario al río

Homenajes y despedidas

Tras conocer la noticia de su fallecimiento, la expresidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje en redes sociales: “Despedimos con mucha tristeza a Norberto Galasso. Gran compañero. Historiador imprescindible de la Argentina”.

En el mismo sentido se expresó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Muy triste noticia la partida de Norberto Galasso, gran historiador de nuestro país y referente indiscutido del pensamiento nacional. Nos quedan su obra fundamental y su enorme compromiso con la soberanía de nuestra Patria. Mis condolencias a sus familiares, amigos y compañeros".

Como era de esperarse, el historiador Felipe Pigna también lo despidió. “Hasta siempre maestro Norberto Galasso, gran historiador argentino. Gracias por tanto!”.

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