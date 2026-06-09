Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: abren la inscripción para participar de la ceremonia inaugural

La convocatoria está dirigida a bailarinas y bailarines mayores de 18 años de toda la provincia. Permanecerá abierta hasta el 12 de junio

La convocatoria está destinada a bailarinas y bailarines mayores de 18 años que residan en Santa Fe

La organización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 abrió la convocatoria para bailarinas y bailarines que quieran formar parte de la ceremonia de apertura del evento deportivo, que reunirá a más de 5.000 atletas de 15 países y convertirá a la provincia en el centro del deporte sudamericano.

La iniciativa apunta a artistas santafesinos que deseen integrar uno de los espectáculos más importantes del certamen, en lo que será una puesta en escena que buscará reflejar la identidad, la cultura y la diversidad de Santa Fe ante millones de espectadores de toda la región.

La convocatoria está destinada a bailarinas y bailarines mayores de 18 años , residentes en la provincia de Santa Fe, con experiencia o conocimientos en danza contemporánea, danzas urbanas y folklóricas (no excluyente).

Los interesados deberán completar un formulario de inscripción , adjuntar una fotografía y enviar un video de hasta un minuto en el que muestren la disciplina artística que mejor los represente o una combinación de diferentes lenguajes escénicos.

La producción artística informó que quienes practiquen deportes, artes marciales, gimnasia rítmica o tango podrán sumar un video adicional de entre 30 segundos y un minuto para exhibir esas habilidades.

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El objetivo es conformar un elenco diverso que represente la riqueza cultural y deportiva de la provincia en una ceremonia de nivel internacional.

Inscripción abierta

Las personas seleccionadas participarán de los ensayos programados durante agosto y de la etapa final de montaje y realización del espectáculo, prevista para la primera quincena de septiembre.

Por ese motivo, uno de los requisitos establecidos por la organización es contar con alojamiento en la ciudad de Rosario durante todo el período de preparación y desarrollo de la ceremonia.

Desde la organización destacaron que la ceremonia inaugural será una oportunidad única para mostrar al continente el talento local y dejar una huella en la memoria de los Juegos. La inscripción permanece abierta y el material deberá presentarse antes de las 0 del viernes 12 de junio. Las personas interesadas pueden completar el formulario de inscripción a través de este enlace oficial.