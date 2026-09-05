La mejor clasificación de Alpine, con Pierre Gasly superlativo y Franco Colapinto brillante en Monza

El francés logró la pole en Monza para el GP de Italia y Colapinto quedó octavo, pero larga 7°. Histórica clasificación de los Alpine

El piloto argentino y el Alpine número 43 en Monza. Franco Colapinto va por puntos el domingo.

Los Alpine brillaron en la clasificación de Monza , con una histórica pole position de Pierre Gasly y un gran séptimo puesto de Franco Colapinto , en su mejor sábado en la Fórmula 1. La carrera se larga a las 10,

Una gran actuación tuvieron los Alpine este sábado. Ya arrancaron la FP3 en el top ten y en la clasificación anduvieron bárbaro. De hecho, Gasly dominó la Q1 y Colapinto fue 4°. Mientras que en la Q2 el francés quedó 4° y el argentino 8°, pasando a la Q3 sin mayores problemas, algo inédito.

Las ocho actualizaciones que trajo el equipo a Monza para los dos autos (en Zandvoort sólo las tuvo Gasly) dieron resultado en el velocísimo trazado italiano y los dos autos se lucieron.

Ya en el primer intento de la Q3 Gasly había quedado tercero y luego metería su tiempazo que le daría la pole, arrebatándole el primer lugar a George Russell.

Colapinto haría su mejor vuelta en el último intento y quedó a 434 milésimas de su compañero. Es más, el argentino logró una clasificación histórica, porque nunca quedó tan cerca de la pole position.

Un día histórico para el equipo francés, con gran protagonismo del argentino y una excelentísima jornada de Gasly. Todo el día después de que le quitaron el podio de Mónaco y Flavio Briatore lanzara duras acusaciones a McLaren.

El argentino clasificó 8°, pero como Kimi Antonelli penaliza (larga 21°) como Liam Lawson (20°) y Alex Albon (22°), por cambios de unidad de potencia largan en el fondo, ganó una posición y partirá 7°.

Colapinto fue más rápido que Lando Norris y Arvid Lindblad y quedó detrás de Gasly, Russell, Piastri (podría ser sancionado por obstaculizar a Lawson), leclerc, Hamilton, Verstappen y Antonelli.

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Qué pasó en la Q3 de Monza

En el primer intento de todos de la Q3, Gasly volvió a meterse tercero con 1m 22,001s, a solo 72 milésimas de Russell, que hizo lo mejor bajando el 1m 22s: 1m 21,929s. El francés voló y quedó a 0,037s del segundo, Piastri.

Colapinto quedó noveno, delante de Antonelli, que tuvo que abortar el intento, con un tiempo peor que en la Q2: 1m 22,735s. pero a solo 11 milésimas de Hamilton.

Gasly sorprendió a todos desalojando a Russell de la pole, pero en realidad había avisado en los dos primeros cortes. Colapinto mejoraría casi cinco décimas su tiempo anterior y se metería octavo, delante de Norris y Lindblad.

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Qué pasó en la Q2 de Monza

De nuevo los Alpine arrancaron fuerte la Q2, Gasly se puso primero momentáneamente, pero los superaron los McLaren. El francés hacía 1m 22,126s.

El argentino, que de nuevo hizo récord en el primer parcial, se cayó luego y quedó 7° con 1m 22,403s, un gran tiempo igual mejor que en la Q1.

En ese primer intento eran Hamilton, Bearman, Lawson, Hulkenberg, Sainz y Ocon quedaban afuera.

Para el segundo, esta vez el equipo puso gomas nuevas porque la posición no era holgada apenas 221 milésimas por encima del 11°, que era Hamilton, nada menos.

Colapinto sería el último de todos en cerrar vuelta, mejoraría en 3 milésimas y pasaría como octavo, porque lo superó por un pelito Lindblad. Gasly quedó 4°, con Antonelli primero, Piastri y Norris detrás.

Entre los Alpine quedaron Russell, Verstappen y Lindblad. Y detrás del argentino quedaron los dos Ferrari, que apenas pasaron el corte.

De hecho, Bortoletto fue 11° y apenas 1 milésima más lento que Hamilton y 8 milésimas que Leclerc.

Afuera entonces el brasileño, Bearman, Hulkenberg, Lawson, Sainz y Ocon.

Qué pasó en la Q1 de Monza

Los dos Alpine salieron bastante después que el resto y por lo tanto marcaron tiempo cuando todos lo habían hecho. Y Gasly se puso primero con 1m 22,612s, con Colapinto tercero con 1m 22,662s, a solo 50 milésimas, con Verstappen en el medio.

El argentino era además el mejor del primer parcial, en lo mejor de Alpine en muchos años. A 6' del final, con todos en boxes, los Aston Martin, los Cadillac, Albon y Hulkenberg quedaban afuera.

Fue tan bueno lo de los Alpine que salieron a pista para el último intento con la misma goma usada.

Colapinto volvió a mejorar su primer sector, como el mejor de toda la clasificación, pero después fue unas dos décimas más lento.

Solo el campeón y ganador de las dos últimas carreras, Norris, lo superó al final por solo 3 milésimas para dejarlo en un impactante cuarto lugar, a solo 50 milésimas del mejor, que fue su compañero de equipo.

Alonso no salió a hacer la última vuelta y quedó afuera en el 21° lugar, con su compañero Stroll último. Tsunoda (17°), Albon (18°), Bottas (19°) y Pérez (20°) quedaron afuera.