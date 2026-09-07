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Llegan los Juegos Suramericanos 2026: calendario, cómo sacar entradas y cómo ver en vivo

La competencia se disputará desde el 12 al 26 de septiembre, la cual contará con 43 deportes, 60 disciplinas y más de 4.000 atletas de 15 países diferentes

7 de septiembre 2026 · 15:32hs
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Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 están cada vez más cerca y, por ende, ya tienen confirmado su calendario oficial. El evento se desarrollará del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con más de 4.000 deportistas de 15 países y competencias en 43 deportes y 60 disciplinas.

Las tres ciudades santafesinas funcionarán como las principales sedes de la competencia. Sin embargo, el evento también tendrá competencias fuera de la provincia. Paraná recibirá el sóftbol, Mar del Plata será sede del surf y Vicente López albergará el bowling.

Participarán delegaciones de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Santa Fe capital concentrará las competencias de aguas abiertas, atletismo, balonmano, bochas, canotaje de velocidad y slalom, escalada, esquí náutico y wakeboard, hockey sobre césped, remo coastal y convencional, softbol, SUP, tiro deportivo, triatlón y vela.

Rosario tendrá la mayor cantidad de disciplinas, entre ellas bádminton, esports, clavados, fútbol, deportes ecuestres, esgrima, gimnasia artística, rítmica y trampolín, golf, judo, natación artística, karate, patinaje artístico y de velocidad.

También competirán en Rosario atletas de levantamiento de pesas, lucha grecorromana y libre, natación, pelota vasca, pentatlón moderno, polo acuático, raquetbol, rugby 7, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, voleibol y voleibol playa.

Los Rafaela recibirán boxeo, ciclismo BMX freestyle y racing, ciclismo MTB, pista y ruta, pádel y skateboarding.

>> Leer más: Todo sobre la apertura de los Juegos Suramericanos: "Es un evento de los más grandes que se ha hecho en el país"

Cómo comprar entradas para los Juegos Suramericanos 2026

Las competencias tendrán acceso gratuito hasta completar la capacidad de cada escenario. Por lo tanto, no será obligatorio comprar una entrada para asistir mientras haya lugares disponibles.

Quienes quieran asegurarse un lugar podrán adquirir de manera anticipada una entrada por $10.000 a través de www.santafe2026.ar. Allí deberán seleccionar el evento al que desean asistir y completar el proceso de compra.

El dinero recaudado tendrá un destino solidario: la organización donará la totalidad de los fondos a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y CILSA.

Los Juegos también ofrecerán cinco Fan Fest para acompañar las competencias. Habrá dos en Rosario, dos en Rafaela y uno en Santa Fe.

El acceso será gratuito, pero cada espacio tendrá un límite de capacidad. Por ese motivo, quienes quieran ingresar deberán contar con un código QR previamente descargado desde santafe2026.ar. El público podrá presentar el código desde el celular o llevarlo impreso.

Cómo consultar el calendario y seguir en vivo

El canal TyC Sports será la encargada de transmitir la actividad de las diferentes disciplinas en Argentina. Para el resto de los países, Panam Sports Channel tendrá seis señales simultáneas para seguir todo lo que suceda durante las dos semanas de competencia.

El cronograma completo permite consultar fechas, horarios, disciplinas y escenarios. La información oficial está disponible en www.santafe2026.ar, sitio que también concentra los datos sobre entradas y actividades para el público.

Por último, también estará la posibilidad de seguir cada jornada en tiempo real. Para ello, estará la aplicación oficial Santa Fe 2026, que permitirá consultar toda la información relevante con respecto al calendario, horarios y sedes de cada disciplina, los atletas participantes, la actividad y el medallero en vivo, tanto por país como por deporte.

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Una muestra de lo que serán las competencias, con los espectadores de fondo. Rosario será sede de un evento muy esperado como los Juegos Suramericanos y el Centro Acuático Provincial es una realidad.

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