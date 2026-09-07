Un ex-Newell's anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España

El exdelantero de la Lepra marcó tres tantos en la goleada de Deportivo Alavés a Osasuna, para ser el único escolta apenas por detrás de Barcelona

Lucas Boyé, exjugador de Newell's y River, atraviesa una de las mejores etapas de su carrera en Deportivo Alavés , equipo que se trepó a la pelea en lo alto de La Liga de España entre Barcelona y Real Madrid . El delantero anotó un triplete en la goleada 5-2 ante Osasuna y fue la figura de la revelación del campeonato.

En apenas cuatro fechas del torneo, Alavés sumó 10 puntos y se acomodó como el único escolta de Barcelona , que ganó en sus cuatro presentaciones, por delante del Real Madrid de José Mourinho. Además, lograron el mejor arranque en la historia del club y el propio Boyé se convirtió en el primer jugador en más de veinte años en marcar tres goles en el estadio de Mendizorroza con la camiseta del conjunto local .

Más allá de la brillante actuación que protagonizó este fin de semana, el exdelantero leproso lleva varios meses de buenos rendimientos con los Babazorros, incluso bajo la dirección técnica de Eduardo Coudet, que luego dejó el club para dirigir a River.

Con este hat-trick, Boyé acumula 12 goles en sus últimos 20 partidos con la camiseta albiazul , con cuatro goles en la misma cantidad de partidos esta temporada en La Liga, ubicado entre los goleadores de la primera división española.

El triplete del ex-Newell's

El delantero de 30 años, nacido en San Gregorio, Santa Fe, abrió el marcador en la goleada de Alavés contra Osasuna con un preciso remate desde afuera del área que se metió abajo contra un palo a los 26 minutos del primer tiempo.

¡GOLAZO DE ALAVÉS PARA PONERSE EN VENTAJA!



Lucas Boyé remató desde fuera del área y puso el 1-0 contra Osasuna.#LaLigaEnDSPORTS#AlavésOsasuna pic.twitter.com/gEgsEJSqzJ — DSPORTS (@DSports) September 6, 2026

En la segunda etapa, a los 50’, sacó un bombazo de 30 metros que se clavó en un ángulo para poner el 3-1 parcial, con un tanto que promete meterse entre los mejores goles del año.

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¡¡POR DIOS, QUÉ GOLAZO DE LUCAS BOYÉ!!



Tremendo bombazo del argentino para marcar el 3-1 de Alavés contra Osasuna.#LaLigaEnDSPORTS#AlavésOsasuna pic.twitter.com/3zpyYFz4jO — DSPORTS (@DSports) September 6, 2026

Unos 17 minutos más tarde, Boyé pivoteó, se metió dentro del área rival y conectó un preciso centro del argentino Nahuel Tenaglia para estampar el 4-2, con un cabezazo potente que picó antes de ingresar en el ángulo. Finalmente, Alavés estiró la diferencia y el santafesino ex-Newell's se llevó la pelota y los tres puntos.