Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario

La nadadora Agostina Hein confirmó este viernes que no participará en los Juegos Suramericanos 2026 . A través de redes sociales, la nadadora explicó que no puede competir por cuestiones de salud y Argentina pierde a una de sus principales figuras en el calendario de actividades de Rosario.

"Con mucha tristeza les queremos contar que nos damos de baja" , comentó la atleta de 18 años mediante su cuenta oficial de Instagram. La noticia se dio a conocer el mismo día de la inauguración del Centro Acuático Provincial, donde estaba prevista su presencia como una de las mayores atracciones.

La campeona mundial juvenil apuntó que su participación en Rosario estaba en riesgo desde que se sometió a una cirugía urgente . Sin embargo, la decisión final se dio a conocer a una semana de la ceremonia de inauguración en el Monumento Nacional a la Bandera.

La deportista bonaerense fue operada por una apendicitis, pero después de la intervención mantuvo la puerta abierta para competir en los Juegos Suramericanos. Al respecto, detalló: "Tratamos de recuperar fuerzas y dejar que mis médicos me guiaran" .

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Hein concluyó que los plazos de descanso "tienen que cumplirse para luego no generar más complicaciones" físicas que la alejen más de la pileta. "Una hernia que me dejaría más de un mes afuera del agua", advirtió a modo de ejemplo.

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A partir de la charla con su familia y el equipo de profesionales que la acompaña, la atleta oriunda de Campana prefirió quedarse al margen de la competición programada desde el 13 de septiembre. Así señaló que prefiere "garantizar una buena recuperación y un entrenamiento progresivo" para completar el proceso de recuperación.

"Como equipo nos pone muy triste no formar parte de la delegación y no poder cumplir con el Comité Olímpico Argentino y con la CADDA, por la confianza que depositaron en nosotros para cumplir con este objetivo", expresó la nadadora. En tanto, su entrenador Sebastián Montero agregó: "La salud es lo primero siempre. Hoy toca recuperar y volver más fuerte, como siempre lo hicimos. Siempre pensando a futuro".