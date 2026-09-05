La Capital | Juegos Suramericanos | Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario

Agostina Hein no competirá en natación debido a un problema de salud. Lo anunció tras una cirugía urgente

5 de septiembre 2026 · 11:27hs
Google Seguir a La Capital en Google
La nadadora de 18 años quiere esquivar el riesgo de lesiones abdominales.

Foto: Instagram/@arena.arg.

La nadadora de 18 años quiere esquivar el riesgo de lesiones abdominales.

La nadadora Agostina Hein confirmó este viernes que no participará en los Juegos Suramericanos 2026. A través de redes sociales, la nadadora explicó que no puede competir por cuestiones de salud y Argentina pierde a una de sus principales figuras en el calendario de actividades de Rosario.

"Con mucha tristeza les queremos contar que nos damos de baja", comentó la atleta de 18 años mediante su cuenta oficial de Instagram. La noticia se dio a conocer el mismo día de la inauguración del Centro Acuático Provincial, donde estaba prevista su presencia como una de las mayores atracciones.

La campeona mundial juvenil apuntó que su participación en Rosario estaba en riesgo desde que se sometió a una cirugía urgente. Sin embargo, la decisión final se dio a conocer a una semana de la ceremonia de inauguración en el Monumento Nacional a la Bandera.

¿Por qué se bajó Agostina Hein de los Juegos Suramericanos 2026?

La deportista bonaerense fue operada por una apendicitis, pero después de la intervención mantuvo la puerta abierta para competir en los Juegos Suramericanos. Al respecto, detalló: "Tratamos de recuperar fuerzas y dejar que mis médicos me guiaran".

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de (@hein_agostina)

Hein concluyó que los plazos de descanso "tienen que cumplirse para luego no generar más complicaciones" físicas que la alejen más de la pileta. "Una hernia que me dejaría más de un mes afuera del agua", advirtió a modo de ejemplo.

>> Leer más: Un viejo sueño que se cumple: Rosario inauguró el Centro Acuático Provincial para los Juegos Suramericanos

A partir de la charla con su familia y el equipo de profesionales que la acompaña, la atleta oriunda de Campana prefirió quedarse al margen de la competición programada desde el 13 de septiembre. Así señaló que prefiere "garantizar una buena recuperación y un entrenamiento progresivo" para completar el proceso de recuperación.

"Como equipo nos pone muy triste no formar parte de la delegación y no poder cumplir con el Comité Olímpico Argentino y con la CADDA, por la confianza que depositaron en nosotros para cumplir con este objetivo", expresó la nadadora. En tanto, su entrenador Sebastián Montero agregó: "La salud es lo primero siempre. Hoy toca recuperar y volver más fuerte, como siempre lo hicimos. Siempre pensando a futuro".

Noticias relacionadas
Personal provincial descarga en el ex-Predio Rural los materiales sanitarios para los Juegos Suramericanos. 

Juegos Suramericanos 2026: la provincia distribuye insumos para el operativo sanitario

Más de cien artistas serán parte de la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos: el proceso de armado desde adentro

Todo sobre la apertura de los Suramericanos: "Es un evento de los más grandes que se ha hecho en el país"

Una muestra de lo que serán las competencias, con los espectadores de fondo. Rosario será sede de un evento muy esperado como los Juegos Suramericanos y el Centro Acuático Provincial es una realidad.

Rosario inauguró el Centro Acuático Provincial para los Juegos Suramericanos

Este complejo de alto nivel albergará las competencias de agua cubierta en los Juegos Suramericanos.

Juegos Suramericanos: Rosario de fiesta, se inaugura el Centro Acuático Provincial

Ver comentarios

Las más leídas

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos miguelitos y le robaron $ 97 millones

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos "miguelitos" y le robaron $ 97 millones

Clásico sin fútbol: Newells no ganó pero se alivió y en Central perdió Almirón

Clásico sin fútbol: Newell's no ganó pero se alivió y en Central perdió Almirón

Lo último

A los 90 años, murió el historiador y ensayista Norberto Galasso

A los 90 años, murió el historiador y ensayista Norberto Galasso

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: Quisiera jugar un clásico todas las semanas

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: "Quisiera jugar un clásico todas las semanas"

Ángel Di María y un especial regalo para la familia de vendedores asaltados por hinchas de Newells

Ángel Di María y un especial regalo para la familia de vendedores asaltados por hinchas de Newell's

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Lo imputaron como presunto jefe de una asociación ilícita que desvió fondos provenientes de fianzas, cauciones y dinero secuestrado en distintas causas

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales
Ángel Di María y un especial regalo para la familia de vendedores asaltados por hinchas de Newells

Ángel Di María y un especial regalo para la familia de vendedores asaltados por hinchas de Newell's

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia
Policiales

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

Misterio en zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña
Policiales

Misterio en zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña

El Estado gasta por mes más de $200 millones en 11 jubilaciones de privilegio: quiénes las reciben
Política

El Estado gasta por mes más de $200 millones en 11 jubilaciones de privilegio: quiénes las reciben

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos miguelitos y le robaron $ 97 millones
Policiales

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos "miguelitos" y le robaron $ 97 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos miguelitos y le robaron $ 97 millones

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos "miguelitos" y le robaron $ 97 millones

Clásico sin fútbol: Newells no ganó pero se alivió y en Central perdió Almirón

Clásico sin fútbol: Newell's no ganó pero se alivió y en Central perdió Almirón

Tragedia en la costanera: juzgan a un joven por las muertes de una mujer y su hija

Tragedia en la costanera: juzgan a un joven por las muertes de una mujer y su hija

Ovación
Un ex-Newells anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España
Ovación

Un ex-Newell's anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España

Un ex-Newells anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España

Un ex-Newell's anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España

El fuerte apoyo de Alpine a Colapinto, que lamentó su despiste entre lágrimas

El fuerte apoyo de Alpine a Colapinto, que lamentó su despiste entre lágrimas

Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino

Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino

Policiales
Fue de terror: declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Fue de terror": declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

Tragedia en la costanera: Rápido y furioso, la dura acusación de la fiscal al conductor

Tragedia en la costanera: "Rápido y furioso", la dura acusación de la fiscal al conductor

La Ciudad
Discapacidad: transportistas santafesinos movilizan al Congreso y reclaman extender la emergencia
La Ciudad

Discapacidad: transportistas santafesinos movilizan al Congreso y reclaman extender la emergencia

Llegan los Juegos Suramericanos 2026: calendario, cómo sacar entradas y cómo ver en vivo

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newells

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newell's

Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos

Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos

La mejor clasificación de Alpine, con Gasly superlativo y Franco Colapinto brillante

Por Gustavo Conti
Ovación

La mejor clasificación de Alpine, con Gasly superlativo y Franco Colapinto brillante

Un avión se despistó y se incendió en Miami: al menos cinco muertos
El Mundo

Un avión se despistó y se incendió en Miami: al menos cinco muertos

Juzgan a dos gatilleros por balaceras con mensajes mafiosos y un crimen al azar
Policiales

Juzgan a dos gatilleros por balaceras con mensajes mafiosos y un crimen al azar

Villarruel reclamó mejorar los salarios y volvió a marcar diferencias con Milei
Política

Villarruel reclamó "mejorar los salarios" y volvió a marcar diferencias con Milei

El uno x uno de Central: Ovando, pilar de lo que debió ser un triunfo canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Ovando, pilar de lo que debió ser un triunfo canalla

El uno x uno de Newells: Cóccaro estaba donde debía y no falló frente al arco
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cóccaro estaba donde debía y no falló frente al arco

Rafael Bielsa destrozó el anuncio de Milei: No le creo una sola palabra
Política

Rafael Bielsa destrozó el anuncio de Milei: "No le creo una sola palabra"

Un pasajero borracho atacó a la tripulación de un avión y lo ataron con cinta
Información General

Un pasajero borracho atacó a la tripulación de un avión y lo ataron con cinta

El mar Mediterráneo alcanzó una temperatura récord de 28,54 grados
Información General

El mar Mediterráneo alcanzó una temperatura récord de 28,54 grados

La ultraderecha arrasó en unas elecciones regionales en Alemania
El Mundo

La ultraderecha arrasó en unas elecciones regionales en Alemania

Al menos 10 muertos tras explotar pirotecnia en una parroquia de México
Información General

Al menos 10 muertos tras explotar pirotecnia en una parroquia de México

Rosario se prepara para recibir la Conferencia Mundial de la Soja
Economía

Rosario se prepara para recibir la Conferencia Mundial de la Soja

Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra y se sumarán otros dos
La Ciudad

Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra y se sumarán otros dos

Pablo Bortolato: La Bolsa es una entidad vinculada a todo el sector productivo

Por María Laura Neffen
Negocios

Pablo Bortolato: "La Bolsa es una entidad vinculada a todo el sector productivo"

El ecosistema emprendedor tuvo su after en el marco del Santa Fe Business Forum
Negocios

El ecosistema emprendedor tuvo su after en el marco del Santa Fe Business Forum

Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín
Política

Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas
La Ciudad

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas

Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico
Política

Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba
La Ciudad

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba

El gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil
Política

El gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil