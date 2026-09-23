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Juegos Suramericanos: Argentina venció a Perú en fútbol y jugará por el oro ante Paraguay

La selección albiceleste superó en el cierre del partido 1 a 0 a los incaicos en un Coloso repleto. El viernes buscará el título en los Juegos Suramericanos

Fermín Sanchez Duque

Por Fermín Sanchez Duque

23 de septiembre 2026 · 19:02hs
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La selección argentina superó a Perú en un Coloso repleto y llegó a final de Juegos Suramericanos. 

Marcelo Bustamante / La Capital

La selección argentina superó a Perú en un Coloso repleto y llegó a final de Juegos Suramericanos. 

La selección argentina sub-19 derrotó 1 a 0 a Perú en el Coloso Marcelo Bielsa ante unas 30 mil personas y avanzó a la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde disputará la medalla de oro el próximo viernes, a las 15, ante Paraguay, que derrotó 1 a 0 a Chile.

Tras el partido, el goleador de la tarde Santiago Espíndola le confió a Ovación: “En la jugada del gol lo primero que traté de hacer fue controlar bien la pelota, se me vinieron los nervios y la adrenalina a la cabeza y por suerte el remate pudo entrar. Cuando vi que entró me quedé callado para escuchar a la gente festejar. El gol se lo dedico a mi familia. Ahora hay que pensar en la final”.

En cuanto al desarrollo del encuentro, el conjunto dirigido por Diego Placente resolvió el trámite favorable mediante una anotación agónica de Santiago Espíndola sobre el cierre del partido.

Pese a un inicio parejo en el que Nicolás Rengifo generó la primera llegada para el seleccionado peruano, el equipo argentino tomó progresivamente el control del campo y de las acciones.

Leer más: Juegos Suramericanos: Argentina derrotó a Perú en el final y jugará por el oro en fútbol

Argentina tuvo más chances

A los 13 minutos, el rosarino Franco Domínguez desaprovechó la ocasión más clara de la primera parte tras eludir al arquero Fabrisio Mesías y rematar desviado con el arco a su disposición.

Posteriormente, un disparo de larga distancia de Ramiro Tulián exigió la respuesta de Mesías antes del descanso.

El dominio argentino se acentuó en el complemento, ya que la albiceleste acumuló aproximaciones que no pudo definir con precisión.

La falta de contundencia y el desempeño defensivo de Perú mantuvieron la paridad hasta las instancias finales.

A esa altura ya bajaban de las tribunas algunos cantos pidiendo un esfuerzo extra a los jugadores argentinos.

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El gol para llegar a la final de los Juegos Suramericanos

Y la resolución del encuentro ocurrió a los 44 minutos del segundo tiempo; cuando el mediocampista de River capturó un rebote cerca del área y ejecutó un remate potente que venció la resistencia del guardameta peruano.

Con este resultado, la representación argentina aseguró su presencia en la definición por el título suramericano en Rosario.

Perú, por su parte, disputará el encuentro por la medalla de bronce. Vale remarcar que los hinchas peruanos que había en las tribunas se unieron a la causa de que “las Malvinas son Argentinas”.

Tras el partido, el DT Diego Placente manifestó que “lo primero es felicitar a los chicos por todo el esfuerzo que vienen haciendo, ahora hay que recuperarnos y pensar en la final”.

“Vamos a tratar de ganar la medalla dorada. Se nos está haciendo difícil resolver los partidos y nos falta el toque final. Pueden ser los nervios de jugar con nuestra gente. Esperamos que los chicos se serenen en el último pase”, concluyó el director técnico.

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