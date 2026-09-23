Juegos Suramericanos: Argentina derrotó a Perú en el final y jugará por el oro en fútbol La selección argentina superó 1 a 0 a Perú en un Coloso repleto de público. El gol lo anotó a los 89' Santiago Espíndola 23 de septiembre 2026 · 16:03hs

Marcelo Bustamante / La Capital La selección argentina clasificó a la final de los Juegos Suramericanos.

La selección argentina derrotó 1 a 0 a Perú esta tarde de miércoles por las semifinales de fútbol los Juegos Suramericanos, en un partido que se disputó en el Coloso Marcelo Bielsa, que estuvo copado por una verdadera multitud. El gol lo anotó a los 89' Santiago Espíndola con un gran remate desde afuera del área.

Al igual que cuando el partido se terminaba como ante Venezuela en el 1 a 1, otra vez apareció un gol agónico de Argentina, que de esta manera venció a los incaicos, con un zapatazo de Santiago Espíndola, cuando se venían los penales.

La otra semifinal la disputarán este miércoles Paraguay y Chile, a las 17, también en el Coloso. Y La final será el viernes.

GOLAZO AGÓNICO DE ESPÍNDOLA



Argentina clasificó a la FINAL de los Juegos Suramericanos y asegura una medalla.pic.twitter.com/Bhjwq7nEII — Diario La Capital (@lacapital) September 23, 2026 POLÉMICA EN EL FINAL



Todo el Coloso Marcelo Bielsa reclamó penal en la última jugada antes del descanso. Los jugadores argentinos también fueron encima del árbitro venezolano Carlos Parra para pedirle que sancionara la infracción.



Fermín Sanchez Duque / La Capital https://t.co/GOWVZWBHLp pic.twitter.com/1AKAIeyg7e — Diario La Capital (@lacapital) September 23, 2026 En el encuentro se aplicaron los protocolos de seguridad vigentes para los eventos de fútbol en la Argentina. A modo de ejemplo para marcar la diferencia con partidos anteriores, se recomendó no ingresar con equipos de mate, algo que si ocurría en la anterior fase de la competición.

Leer más: Juegos Suramericanos: la posta 4x100 mixta cosechó otra medalla de plata para Argentina La formación inicial de la selección Argentina Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Ramiro Tulián. DT: Diego Placente.