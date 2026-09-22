Juegos Suramericanos: la posta 4x100 mixta cosechó otra medalla de plata para Argentina

Del cuarteto nacional formó parte la corredora de Murphy que representa a Rosario: Guillermina Cossio. Venezuela se quedó con el oro

Cossio, tercera desde la derecha, fue parte de una posta que combinó velocidad, precisión y trabajo colectivo para meterse entre los mejores de Sudamérica.

La flamante pista de atletismo Pedro Candioti ubicada en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de Santa Fe fue el escenario donde Argentina cosechó una nueva medalla en estos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en su décimo día de competencia. Fue en la competencia en el relevo 4x100 metros mixto, equipo del que formó parte la atleta de Murphy que representa a Rosario: Guillermina Cossio.

En una carrera que combinó velocidad pura, estrategia y precisión, el equipo argentino integrado por Lucas Villegas, Milagros D’Amico, Tomás Mondino y Guillermina Cossio completó la prueba en 42.22 segundos, tiempo que le permitió quedarse con el segundo lugar del podio.

La competencia tuvo un final ajustadísimo. De hecho Venezuela, que finamente se quedó con la medalla de oro registró 41.87 segundos, mientras que Colombia completó el podio con 42.37.

Una competencia exigente

“Veníamos del Iberoamericano de 400 y teníamos cierta presión de decir “bueno, a ver si quedamos en el podio”. Había equipos muy fuertes con atletas individuales grosos y olímpicos, pero la confianza entre nosotros y el trabajo que hacemos dio resultado. Estoy muy contenta con todo el esfuerzo que hicimos”, confesó Cossio tras la premiación.

En ese mismo escenario, Matías Reynaga se quedó con la medalla de plata en los 10.000 metros masculino, con un tiempo de 28:26.17; y Nélida Peñaflor con la de bronce en los 10.000 metros femeninos, con un tiempo de 32:34.35.

En el Óvalo del Hipódromo Independencia, en tanto, se jugaron los partidos de tenis donde los representantes de la Federación Santafesina (FST) fueron más locales que nunca. En dobles femenino, Luisina Giovannini, en dupla con Jazmín Ortenzi, venció a las paraguayas Paulina Franco y Catalina Delmas por 6/4 y 6/0 consiguiendo el pasaje a las semifinales.

>>Leer más: Juegos Suramericanos: la semifinal de fútbol de Argentina de este miércoles cambió de horario

De igual modo, en doble mixto, Luciano Ambrogi junto a Luciana Moyano (quienes por primera vez jugaron juntos) superaron a la pareja de Curazao Sarah Nita y Aydan Gomez por 6/4 y 6/4. Este miércoles, en singles, Ambrogi enfrentará al boliviano Olivier Solis cerca de las 11, mientras Giovannini enfrentará a Nita, en el cuadro de singles.

En la Nave C de La Rural, el rosarino Robertino Pezzota en dupla con Jeremías Azaña cayó ante el binomio peruano Diego Elias-Alonso Escudero por 11-6 y 11-5 en el doble masculino de squash.

>>Leer más: Juegos Suramericanos, día 11: con fútbol y tenis, agenda del miércoles de los rosarinos

Actividad en el agua

En el Invencible Centro Acuático Provincial, el seleccionado argentino de waterpolo femenino se despachó con dos triunfos. Por la mañana, el equipo que entre otras integran las rosarinas Carla Comba, Cora Masip, Maitena Romano y Nahir Stegmayer, vencieron a Colombia 17-11 y a la tarde vapulearon a Perú por un categórico 24-5. Los varones, en tanto, con Lautaro Camino, Esteban Corsi, Tomás Echenique, Tomás Galimberti, Ignacio Setti y Tomás Tilatti, vencieron a Colombia 17-10.

El bádminton, en ISEF 11, Argentina sumó otra medalla de bronce en la prueba por equipos mixtos, tras vencer 3-0 a Venezuela con triunfos de Santiago Otero-Ailén Oliva en dobles, Iona Gualdi y Nicolás Oliva en individuales.

El frontball tuvo su actividad en el Monumento a la Bandera, donde el pelotari mendocino Adrián Astorga logró clasificar a las semifinales del individual, al superar al venezolano Junior Delgado por 8-10, 10-5 y 5-0.

Cambio de hora

La semifinal de fútbol entre Argentina y Perú se disputará este miércoles a las 14 en el estadio Marcelo Bielsa. La Organización de los Juegos informó que, por cuestiones de organización, se modificará también el horario del partido entre Paraguay y Chile que se trasladará a las 17, en el mismo escenario deportivo. En los encuentros se aplicarán los protocolos de seguridad vigentes para los eventos de fútbol en la Argentina.