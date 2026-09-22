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Juegos Suramericanos, día 11: con fútbol y tenis, agenda del miércoles de los rosarinos

Los atletas rosarinos continúan participando en los Juegos Suramericanos. Este miércoles, a las 14, habrá futbol en el Coloso entre Argentina y Perú

22 de septiembre 2026 · 21:09hs
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Argentina jugará ante Perú por un lugar en la final de fútbol de los Juegos Suramericanos.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Argentina jugará ante Perú por un lugar en la final de fútbol de los Juegos Suramericanos.

Los atletas rosarinos continúan participando en los Juegos Suramericanos 2026, y la jornada número 11 habrá varios deportes que atraerán al público. Habrá futbol en el Coloso del Parque entre Argentina y Perú por un lugar en la final.

Actividad de los rosarinos, miércoles 23 de septiembre

►Atletismo - Card – Santa Fe: 9:40 horas, 200m Femenino - Semifinal (Guillermina Belén Cossio).

►Fútbol – Club Newell’s Old Boys - Estadio Marcelo Bielsa: Semifinales, a las 14, Argentina vs. Perú. (Franco Domínguez)

►Polo Acuático - Invencible Centro Acuático Provincial

Masculino: 10:30 Chile vs. Argentina (Lautaro Camino, Esteban Corsi, Tomás Echenique, Tomás Galimberti, Ignacio Setti y Tomás Tilatti).

Femenino: 13:30 Argentina vs. Uruguay (Carla Comba, Cora Masip, Maitena Romano y Nahir Stegmayer).

Masculino: 19:30 Argentina vs. Perú: (Lautaro Camino, Esteban Corsi, Tomás Echenique, Tomás Galimberti, Ignacio Setti y Tomás Tilatti)

>>Leer más: Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

►Squash - La Rural – Nave C. 17, Equipos Masculino - Ronda de 16. 20, Dobles Masculino – Semifinales (Robertino Pezzota)

►Tenis - Hipódromo Óvalo

Individual Masculino – Segunda ronda – Cancha 2. 11:30, Luciano Ambrogi vs. Oliver Solís (Bolivia)

Individual Femenino – Segunda ronda – Cancha 2. 14:30, Luisina Giovannini vs. Sarah Nita (Curazao)

►Tiro con Arco - Hipódromo Óvalo. Equipos Recurvo Femenino - Cuartos de Final - Diana 17 - 18. 09:45, Argentina vs. Panamá. 10:15, Semifinales. 11:00, Partido del Bronce. 11:30, Partido del Oro. (Alma Pueyo)

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