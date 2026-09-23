Las mejores imágenes de una nueva jornada de los Juegos Suramericanos 2026

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La Capital | Juegos Suramericanos | Juegos Suramericanos

El evento sigue deslumbrando y convocando a una enorme cantidad de público en todas las sedes. En Rosario es un rotundo éxito

23 de septiembre 2026 · 12:07hs

La selección argentina clasificó a la final de los Juegos Suramericanos.

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