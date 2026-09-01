Apertura de los Juegos Suramericanos: la Sole, Luck Ra y otros grandes artistas en el Monumento

La gran fiesta de apertura será este sábado 12 de septiembre desde las 18, con acceso libre y gratuito frente al Monumento a la Bandera

Lo s XIII Juegos Suramericanos 2026 están a muy pocos días de comenzar. El evento internacional, que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe capital y Rafaela, tendrán su gran apertura en la ciudad de Rosario , con la participación de numerosos artistas invitados en un show de acceso libre y gratuito.

La música argentina será, definitivamente, la gran protagonista de la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos. El sábado 12 de septiembre, Rosario recibirá en el escenario montado frente al río Paraná a Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luck Ra, Juan Carlos Baglietto, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada. Los arreglos musicales estarán a cargo de Lito Vitale.

La ceremonia combinará música, deporte, identidad santafesina y tecnología. No se tratará de una sucesión de recitales, sino de una puesta en escena integral en la que cada participación artística estará vinculada a una ceremonia que buscará contar la idiosincrasia local, cómo se construyó Santa Fe y de qué manera el deporte puede convertirse en un punto de encuentro para toda Sudamérica.

La gran apertura de los Juegos Suramericanos en Rosario

Con el escenario ya en pleno montaje y los artistas confirmados, la Ceremonia de Apertura se realizará el sábado 12 de septiembre, desde las 18, con acceso libre y gratuito.

El show de apertura contará con la participación de destacados artistas de la música nacional. Entre los invitados estarán Soledad Pastorutti, quien estuvo a cargo de la canción oficial de los Juegos, “Late el Sur”; Abel Pintos, un artista que suele visitar Rosario y que recientemente también formó parte de la Fiesta del Día de la Bandera; el rosarino Juan Carlos Baglietto; el cantante cordobés de cuarteto Luck Ra; Cacho Deicas, cantante de cumbia y fundador de Los Palmeras; el rosarino Valentino Merlo, uno de los jóvenes artistas que no para de crecer; y Agustín Rada Aristarán, el actor y humorista que actualmente brilla en la calle Corrientes con su interpretación de Willy Wonka.

Con arreglos musicales de Lito Vitale, la propuesta reunirá sobre un mismo escenario a artistas de distintas generaciones y estilos. La música será parte de una puesta pensada especialmente para Santa Fe 2026, en la que se combinarán identidad santafesina, deporte, historia y tecnología.

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Una ceremonia pensada como un espectáculo integral

El Monumento Nacional a la Bandera será parte central de la puesta. Habrá mapping, grandes pantallas, iluminación y recursos escénicos que acompañarán el recorrido artístico de la noche. Más de 100 artistas estarán en escena y alrededor de 400 personas trabajan en la producción y el montaje de una ceremonia que fue diseñada especialmente para la apertura de los Juegos.