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Juegos Suramericanos: más de 163 mil estudiantes santafesinos asistirán a las competencias

Con un programa de visitas guiadas, alumnos de 3.230 escuelas recorrerán y se alojarán durante los Juegos Suramericanos en Rosario, Santa Fe y Rafaela

1 de septiembre 2026 · 06:00hs
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Para estos Juegos Suramericanos

Para estos Juegos Suramericanos, los chicos realizarán recorridos por los Fan Fest y circuitos turísticos y culturales por las ciudades anfitrionas.

En el marco de los XIII Juegos Suramericanos 2026, la provincia llevará a adelante un programa de visitas guiadas para escuelas que contará con la participación de 163.648 estudiantes de 3.230 instituciones educativas de Santa Fe que asistirán a las competencias deportivas del evento internacional a realizarse del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe capital y Rafaela.

Para el ministro de Educación provincial, José Goity, “la propuesta educativa y pedagógica de los Juegos Suramericanos 2026 vincula fuertemente al deporte con la educación a escala provincial promoviendo experiencias que favorecen la mejora de los aprendizajes y el desarrollo de valores y habilidades entre los estudiantes”, al tiempo que destacó “la gran participación de estudiantes a lo largo y ancho de la provincia que llegarán a las sedes para vivir una experiencia única a través de las visitas guiadas y la capacitación que realizaron los docentes para promover los valores olímpicos y la importancia del deporte en las aulas”.

Por su parte, el director de Educación Física del Ministerio de Educación, Adrián Alurralde, expresó que “las visitas guiadas están destinadas a escuelas de todos los niveles y modalidades de la provincia y las propuestas fueron pensadas como actividades participativas, recreativas y adaptadas a cada grupo con el objetivo de generar una experiencia inclusiva para todos los estudiantes”, y agregó que “esperamos que estas visitas sean el motor para motivar y acercar a los alumnos al deporte como propuesta pedagógica y como proyecto de vida y que puedan vivir en primera persona nuevas experiencias que seguramente perdurarán en el tiempo como un legado significativo para cada estudiante”.

>>Leer más: Abrió sus puertas la Villa Olímpica de Rosario: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Visitas de los estudiantes

Durante la competencia, los estudiantes que lleguen a la ciudad de Rafaela tendrán una visita guiada que incluirá un recorrido por el Fan Fest y tendrán acceso a una competencia oficial. Los alumnos que pernocten en la ciudad de Rosario realizarán un recorrido por el Fan Fest, asistirán as una competencia oficial y contarán con un recorrido cultural y turístico con visitas al Museo del Deporte, al Monumento Nacional a la Bandera y a La Florida y los alumnos que se alojen en la sede de la ciudad de Santa Fe tendrán una visita guiada que incluirá un recorrido por el Fan Fest, la asistencia a una competencia oficial y realizarán un recorrido cultural y turístico que incluirá las visitas a los clubes Unión y Colón, al Museo de la Constitución y a la Legislatura Provincial y la Casa de Gobierno. En las tres sedes, también, los estudiantes realizarán actividades lúdicas, predeportivas y recreativas.

Todavía hay vacantes

Los circuitos culturales y turísticos serán para aquellas escuelas que pernocten en las ciudades sedes, mientras que las otras escuelas que visiten las sedes durante el día tendrán la asistencia a una competencia oficial y un recorrido por el Fan Fest.

Las autoridades hicieron saber que aún quedan vacantes de turnos para las visitas guiadas en la sede de Rosario en el turno tarde. Las instituciones educativas interesadas podrán inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/RM6gBqT95b9HKYCT9

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