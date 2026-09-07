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Juegos Suramericanos 2026: la provincia distribuye insumos y equipamiento para el operativo sanitario

Se destina a las tres ciudades sede —Rosario, Santa Fe y Rafaela— para la atención de atletas, delegaciones y público. Será parte del legado de los Juegos

7 de septiembre 2026 · 06:40hs
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Personal provincial descarga en el ex-Predio Rural los materiales sanitarios para los Juegos Suramericanos. 

Personal provincial descarga en el ex-Predio Rural los materiales sanitarios para los Juegos Suramericanos. 
Juegos Suramericanos 2026: la provincia distribuye insumos y equipamiento para el operativo sanitario

La provincia de Santa Fe inició la distribución de insumos médicos y tecnología de alta complejidad que integrarán el dispositivo sanitario de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Raraela.

Los materiales comenzaron a distribuirse el viernes desde el ex-Predio Ferial de la Rural de Rosario, y serán asignados a los espacios de esta ciudad y de las otras sedes para cubrir la atención en las Villas Suramericanas, los campos de competencia, las áreas de control antidopaje y los espacios destinados al público general.

La dotación contempla un esquema integral de cardioprotección y emergentología compuesto por 33 desfibriladores externos automáticos (DEA) —distribuidos equitativamente en las tres ciudades— y seis cardiodesfibriladores bifásicos de traslado y soporte vital avanzado. A ello se suman 60 tablas espinales, 58 collares cervicales regulables, 13 sillas de ruedas y 80 mochilas y bolsos equipados para la rápida intervención de los equipos en terreno.

Asimismo, el operativo dispondrá de 136 camillas, de las cuales 96 corresponden a modelos kinesiológicos orientados a la asistencia, recuperación y seguimiento de los atletas. Por su parte, para los controles antidopaje se adquirieron biombos divisorios, escritorios y material específico de bioseguridad para garantizar la privacidad y los estándares reglamentarios de toma de muestras.

Legado de los Juegos Suramericanos

La coordinadora del Departamento de Gestión Integral de Salud de los Juegos Suramericanos, Estefanía Casadei, supervisó el operativo logístico en Rosario y remarcó la proyección a largo plazo de los recursos incorporados.

>>Leer más: Juegos Suramericanos: el deporte reconfigura la fisonomía de la zona sur de Rosario

“Todos estos insumos van a formar parte y fortalecer el operativo sanitario de los Juegos y constituyen el legado de toda nuestra provincia”, señaló. En esa línea, puntualizó: “Como dice el gobernador Maximiliano Pullaro, la organización de estos Juegos no empieza ahora ni termina durante la competencia, sino que lo más importante para los santafesinos es todo lo que queda luego de la finalización”.

Casadei indicó además que, bajo los lineamientos de la ministra de Salud, Silvia Ciancio, la adquisición de estos elementos se planificó como un salto de calidad que trasciende al calendario deportivo. “Se ha realizado una gran inversión estratégica, a futuro, que va a fortalecer el sistema sanitario de la provincia de Santa Fe”, subrayó.

Puestos sanitarios fijos y móviles

La cobertura del área contempla puestos sanitarios fijos y móviles en todos los recintos deportivos. Según detalló la coordinadora, los insumos y equipamiento incluirán elementos de inmovilización y primeros auxilios tanto para los deportistas como para los asistentes.

“Para la atención de kinesiología hemos adquirido camillas y equipamiento para brindar cobertura a todos los deportistas, y vamos a estar presentes en cada espacio deportivo con tratamiento kinesiológico”, agregó Casadei, al detallar el despliegue integral que operará de manera simultánea en todos los escenarios y sedes del territorio provincial.

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