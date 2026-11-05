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Privacidad avanzada de WhatsApp: para qué sirve y cómo activarla

Esta herramienta es una de las tantas que ofrece la app para proteger la privacidad de los usuarios y resguardar sus conversaciones

5 de noviembre 2026 · 13:11hs
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La privacidad avanzada del chat permite proteger los chats de WhatsApp de cualquier exportación

La privacidad avanzada del chat permite proteger los chats de WhatsApp de cualquier exportación

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas para comunicarse. Es por esto que muchas veces los usuarios sienten la necesidad de activar ciertas funciones de seguridad para mantener su información privada protegida. Afortunadamente, la app ofrece diversas herramientas para aumentar la protección de la cuenta y entre ellas destaca la privacidad avanzada del chat.

La privacidad avanzada del chat es una función de seguridad opcional que ayuda a proteger el contenido de conversaciones individuales y de grupos. Al activarla, se evita que la otra persona pueda guardar el contenido enviado en el chat o pueda exportarlo.

La función básicamente bloquea la exportación del historial de la conversación, el guardado automático de archivos multimedia (fotos y videos) en los teléfonos de los demás usuarios y hasta evita que los mensajes del chat se utilicen con herramientas de inteligencia artificial.

>>Leer más: WhatsApp ya permite programar mensajes: cómo se utiliza la nueva función

Cómo activar la privacidad avanzada del chat

Esta función se debe activar de manera independiente para cada chat o grupo.

  1. Ingresar al chat que se desea proteger.
  2. Hacer click sobre el usuario, es decir, sobre la parte superior en la que se lee su nombre.
  3. Dentro de las opciones, deslizar hacia abajo hasta encontrar la opción “Privacidad avanzada del chat” y seleccionarla.
  4. Activar el botón de “Privacidad avanzada del chat”

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