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Cuatro tips de seguridad para mantener la cuenta de WhatsApp protegida ante robos

Utilizando algunas herramientas de la misma app, los usuarios pueden proteger su cuenta ante robos de información

10 de noviembre 2026 · 15:27hs
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Mantener la cuenta de WhatsApp protegida es fundamental para cuidar los datos personales

Mantener la cuenta de WhatsApp protegida es fundamental para cuidar los datos personales

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas para comunicarse. A través de ella, se efectúan conversaciones de todo tipo, desde las más casuales y personales hasta las estrictamente profesionales. Por esto, si se quiere preservar la información personal, es fundamental mantener la cuenta protegida. Afortunadamente, la misma app brinda diversas herramientas para asegurar la cuenta ante posibles robos.

Ya sea por el robo del dispositivo o mediante estafas, la cuenta de Whatsapp puede quedar expuesta, y con ella, toda la información personal. Es por esto que la aplicación cuenta con diversas funciones y herramientas totalmente gratuitas que permiten a los usuarios asegurar sus cuentas y datos privados.

Entre las diversas funciones, los usuarios pueden combinar distintos métodos de seguridad y mantener sus cuentas protegidas.

>>Leer más: El truco para ocultar chats con códigos en WhatsApp

Cuatro tips de seguridad para la cuenta de WhatsApp

No compartir el código de registro de la aplicación

Tanto el código de verificación como la contraseña son los guardianes de la cuenta de WhatsApp, ya que se constituyen como la principal barrera para acceder a una cuenta. WhatsApp lo envía por mensaje de texto o llamada al número de teléfono registrado por el usuario. El asunto es que con ese código se puede ingresar en la cuenta, y cualquiera que lo posea puede lograr el acceso.

Por esto, es fundamental saber que nadie, ni siquiera algún conocido, familiar o supuesto integrante del equipo técnico, debe acceder a ese dato, por ningún motivo. El código de seguridad no debe ser compartido con nadie, en ninguna circunstancia, ya que divulgarlo facilita el acceso de extraños a la propia cuenta.

Es importante prestar atención a esta cuestión, en tanto la solicitud del código por parte de una persona ajena es una de las estrategias más utilizadas para robar cuentas de WhatsApp.

Mantener activa la verificación en dos pasos

Todos los usuarios deberían tener activa la verificación en dos pasos. Se trata de una función que añade una segunda instancia de comprobación de identidad a la hora de acceder a la cuenta. Los usuarios pueden elegir entre el número de teléfono, una contraseña o una dirección de correo como método de verificación.

Al tener activa esta función, para ingresar a la cuenta no bastará únicamente con conocer el código, sino que se deberá corroborar la identidad de manera obligatoria mediante un segundo método. Así, si al usuario le roban el código, no podrán acceder a su cuenta, en tanto necesitan acceso a otra información con la que no cuentan.

Esta función debe estar activada de manera previa al robo de la cuenta. Por eso, se aconseja configurarla y dejarla ya activa ante cualquier problema a futuro.

>>Leer más: Tres consejos para reforzar la seguridad de la cuenta de WhatsApp

Enlazar la cuenta de WhatsApp con la cuenta de Gmail

La idea de vincular la cuenta de Gmail a la de WhatsApp permite que, en caso de necesitarlo, se pueda enviar a la dirección de correo el código para ingresar a WhatsApp. Ante un viaje, robo de teléfono o cambio de operador, el usuario puede perder el acceso a su cuenta momentáneamente. Y una de las formas de acceder más recurrentes es el envío del código de verificación por mensaje de texto, pero si al usuario le robaron el dispositivo esta opción es inútil.

Entonces, mantener conectada la cuenta de WhatsApp con Gmail otorga al usuario una vía diferente para acceder a su cuenta en caso de perder su celular. Y, además, contribuye a reforzar la seguridad de la cuenta en general, porque en caso de intentos de ingresar a la cuenta no autorizados o actividad sospechosa, WhatsApp puede ponerse en contacto directo con el dueño de la cuenta mediante Gmail.

Revisar los dispositivos vinculados

Una de las claves para evitar espías y accesos ilegítimos en la cuenta de WhatsApp es revisar diariamente la sección “Dispositivos vinculados”. Esta ofrece información acerca de los dispositivos en los que la sesión se encuentra abierta. Al conocer esta lista, el usuario puede cerrar la sesión automáticamente en aquellos dispositivos que desconozca.

Entre los dispositivos con la cuenta abierta, pueden aparecer tanto dispositivos desconocidos, como algunos dispositivos que utiliza el mismo usuario pero sin el deseo de que se mantenga activa su sesión. Siempre se recomienda que la sesión no se mantenga abierta en demasiados dispositivos, sobre todo si algunos de ellos también se comparten con otras personas, ya que esto facilita el acceso de extraños a la información personal.

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