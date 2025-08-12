La Capital | Información General | vouchers educativos

Vouchers Educativos: paso a paso, cómo hacer el reclamo si fue rechazada la inscripción

Si la solicitud de la familia no fue aceptada por el ministerio de Capital Humano, se puede volver a solicitar el beneficio de manera online

12 de agosto 2025 · 12:42hs
Los Vouchers Educativos forman parte de un programa del ministerio de Capital Humano

El Programa de Asistencia Vouchers Educativos, cuyo objetivo es brindar ayuda económica a las familias que envían a sus hijos a colegios privados con una subvención estatal del 75% o más, abrió una instancia de reclamo para aquellas solicitudes hayan sido rechazadas para cobrar el beneficio en junio.

Si la solicitud para acceder a los Vouchers Educativos fue rechazada en el mes de agosto, la familia solicitante puede hacer el reclamo para saber el motivo y adjuntar la documentación necesaria para que se revise la información. Vale recordar que el beneficio podrá ser percibido por aquellos que hayan gestionado el trámite dentro de los plazos de inscripción, cuenten con la aprobación del Estado y cumplan con algunos requisitos en particular.

Además, desde el Ministerio de Capital Humano se advirtió que, en caso de rechazo por motivos académicos, se puede realizar un reclamo dentro de los cinco días corridos posteriores a la publicación del resultado. El proceso de reclamo es cien por ciento digital, y se realiza a través de la plataforma Mi Argentina.

El monto de los Vouchers Educativos

El aporte que realiza el gobierno nacional consiste en un monto equivalente al 50% del valor de la cuota programática de la jornada simple de cada nivel educativo establecida en marzo de este año. La Resolución 61 de 2024 del Ministerio de Capital Humano, que puso en marcha el programa, alcanza a aquellas instituciones que reciben un mínimo de 75% de subvención estatal.

En escuelas con un 80% de aporte estatal, el beneficio puede alcanzar hasta $51.960 en nivel secundario y $45.890 en nivel primario. Para aquellas con 100% de subvención, los montos bajan a $27.430 y $24.880, respectivamente.

Inicialmente, el gobierno nacional pensó en los vouchers educativos como un programa de tres meses, mayo, junio y julio. No obstante, desde el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, anunciaron que se extenderá hasta fin de año.

Según lo informado por el ministerio de Capital Humano, el pago de los vouchers educativos durante agosto se acreditará entre el miércoles 13 y el jueves 14 de este mes.

Cómo hacer el reclamo de los Vouchers Educativos

En caso de que la solicitud haya sido rechazada, se deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a Mi Argentina con nombre de usuario y contraseña;
  • Hacer clic en “Estado de mi solicitud”;
  • Si fue rechazado, se mostrará el motivo de la negativa;
  • Si el motivo es académico, se puede presentar un reclamo cinco días después de la publicación de los resultados;
  • Presentá la documentación requerida y hacé el seguimiento para asegurarte que está siendo procesado.

Requisitos para inscribirse

Responsables parentales:

-Ser argentinos nativos o naturalizados o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI.

-La suma de los ingresos de su grupo familiar no debe ser superior a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). El grupo familiar está integrado por padre, madre o tutor. Se reconoce como grupo familiar autónomo a los jóvenes casados o divorciados, con o sin hijos.

-Solicitar la prestación dentro de los plazos fijados por la convocatoria.

-Completar la encuesta solicitada al momento de realizar la inscripción en la plataforma.

-Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma.

Alumnos:

-Tener al momento del cierre de la convocatoria hasta dieciocho años inclusive.

-Asistir a una institución educativa pública de gestión privada de nivel inicial, primario o secundario con al menos 75 % de aporte estatal.

-Cumplir con la condición de alumno regular.

Quién debe realizar la inscripción

La inscripción debe ser realizada solo por una de las personas que ejerza la responsabilidad parental de estudiantes de hasta 18 años de edad inclusive. Puede ser madre, padre o tutor.

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80% en Rosario



