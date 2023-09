Venecia: el ganador dedicó el premio a Emma Stone, ausente por la huelga de actores

Yorgos Lanthimos, León de Oro de Venecia 80 con "Pobres criaturas", está contento pero triste: "Entiendo la razón por la que no está aquí _la huelga en Hollywood_, pero es realmente una pena no celebrarlo con ella , lo haremos cuando todo se resuelva", dice el director premiado con el máximo galardón en el Festival de Cine de la ciudad italiana. Habla, claro, de Emma Stone, la protagonista de su película. Stone, como todos los actores estadounidenses, desertaron del festival italiano porque están en huelga desde hace semanas contra los estudios de Hollywood. Los guionistas también hacen huelga , de manera que la factoría de ficciones más grande del mundo está inactiva.

Una Frankenstein feminista, se dijo de su papel. Stone interpreta a una Frankenstein ávida de sexo y experiencias en una Europa decadente e imaginaria de finales del siglo XIX. “Hasta ahora la industria no ha estado preparada para recibir una película como esta”, apuntó el realizador. Es que en “Pobres criaturas” no faltan las escenas explícitas de sexo y todo tipo de experimentaciones.

image.png Emma Stone en su rol protagónico de Pobres criaturas (Poor Things).

"¿De esta noche hacia los Oscar?", le preguntaron los periodistas. "En cuanto a los premios, no sé qué hace que una película sea nominable o no, pero me los llevaré todos", responde.