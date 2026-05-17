Una joven rosarina murió tras el vuelco de un colectivo en una ruta de Australia

El siniestro vial se produjo en la autopista Bruce Highway. Involucró a más de 30 viajeros y dejó a varias personas heridas

Lo que iba a ser un viaje de descanso terminó de la peor forma. Una joven rosarina de 26 años perdió la vida tras un siniestro vial en Australia, luego de que un colectivo volcara en la autopista Bruce Highway, ruta entre Cairns y Airlie Beach en Queensland . El hecho sucedió durante la noche del jueves y este sábado confirmaron quién es la víctima fatal del choque que también dejó varios heridos.

El accidente que involucró a un micro, transportaba a más de 30 pasajeros y se produjo tras la colisión con otro vehículo , desencadenando que el colectivo terminara volcado. Las autoridades de Queensland describieron la escena como“catastrófica” y c onfirmaron la muerte de la argentina junto con la existencia de varios heridos, entre ellos mochileros y trabajadores temporales.

Los paramédicos del Servicio de Ambulacias asistieron a los demás pasajeros y la Unidad de Investigación de Accidentes de Tráfico trabajó en el lugar para mantener cerrada la autopista. Varios de los heridos fueron derivados a centros de salud en Townsville, Ayr y Bowen.

Además, informaron que uno de los heridos era el conductor de 70 años, quien sufrió lesiones leves. La compañía manifestó que el hombre no excedía la velocidad permitida y obtuvo resultado negativo en los tests de drogas y alcohol, aunque la policía aún no ratificó estos datos.

Una ruta peligrosa

Según advirtieron varios medios, ya se habían registrado accidentes en la zona: en 2024, un colectivo de Greyhound sufrió un choque en el que fallecieron tres mujeres. Desde el accidente, se incrementó la atención sobre el historial de seguridad de la empresa FlixBus, implicada en este episodio.

En este contexto, también se tomo en cuenta el historial de la seguridad de la compañía FlixBus, involucrada en la muerte de Serena Andreatta. En febrero, un chofer de 55 años fue sancionado por conducción temeraria después de que otro autobús de la empresa se accidentara en Alligator Creek, en las afueras de Townsville.