Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

La joven de 26 años viajaba por el mundo desde hacía varios años. El pasado 17 de abril llegó a Australia y se propuso recorrer el país junto a una amiga

Serena Andreatta , una rosarina de 26 años , falleció este jueves en Australia cuando el colectivo en el que viajaba volcó en la autopista Bruce Highway, entre Cairns y Airlie Beach en Queensland. Hacía años que la joven recorría el mundo y había llegado a aquel país el pasado 17 de abril.

Serena era de Rosario, y fue alumna de la Escuela Superior de Comercio , donde realizó el secundario y se graduó en 2017. Con nacionalidad argentina e italiana, en 2020 se instaló en Italia y comenzó trabajando como camarera y recepcionista en el sector hotelero.

Con el tiempo desarrolló tareas administrativas y hasta lanzó un emprendimiento propio de asesoramiento para argentinos interesados en obtener la ciudadanía italiana.

En los últimos años recorrió distintos países del mundo y en 2025 pasó más de seis meses entre Vietnam y Tailandia, especialmente en la isla Koh Tao, uno de los destinos más visitados por mochileros y amantes del buceo.

El 17 de abril llegó a Australia. Pasó algunos días en Sidney y después siguió viaje. Hace dos semanas, en la localidad costera de Byron Bay, se encontró con su amiga y "compañera de ruta" Valentina Accardi. Ambas se propusieron seguir recorriendo el país.

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El jueves por la noche, el colectivo en el que viajaban sufrió un grave accidente sobre la autopista Bruce Highway, una de las principales rutas del noreste australiano.

Serena fue rescatada con vida y derivada de urgencia a un centro de salud, pero las graves heridas sufridas durante el accidente terminaron provocando su muerte. Recién en las últimas horas las autoridades australianas confirmaron oficialmente su identidad. Valentina sobrevivió al accidente y permanece internada en el Hospital Universitario de Townsville. Hasta el momento, los médicos informaron que continúa bajo observación mientras evoluciona de las lesiones sufridas en el vuelco.

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El accidente

El accidente se produjo cuando micro, que transportaba a más de 30 pasajeros, colisionó con otro vehículo, desencadenando que el colectivo terminara volcado. Las autoridades de Queensland describieron la escena como “catastrófica” y confirmaron la muerte de la argentina junto con la existencia de varios heridos, entre ellos mochileros y trabajadores temporales.

Los paramédicos del Servicio de Ambulacias asistieron a los demás pasajeros y la Unidad de Investigación de Accidentes de Tráfico trabajó en el lugar para mantener cerrada la autopista. Varios de los heridos fueron derivados a centros de salud en Townsville, Ayr y Bowen.

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Además, informaron que uno de los heridos fue el conductor de 70 años, quien sufrió lesiones leves. La compañía manifestó que el hombre no excedía la velocidad permitida y obtuvo resultado negativo en los tests de drogas y alcohol, aunque la policía aún no ratificó estos datos.

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Una ruta peligrosa

Según advirtieron varios medios, ya se habían registrado accidentes en la zona: en 2024, un colectivo de Greyhound sufrió un choque en el que fallecieron tres mujeres. Desde el accidente, se incrementó la atención sobre el historial de seguridad de la empresa FlixBus, implicada en este episodio.

>>Leer más: Una joven rosarina murió tras el vuelco de un colectivo en una ruta de Australia

En este contexto, también se tomo en cuenta el historial de la seguridad de la compañía FlixBus, involucrada en la muerte de Serena Andreatta. En febrero, un chofer de 55 años fue sancionado por conducción temeraria después de que otro autobús de la empresa se accidentara en Alligator Creek, en las afueras de Townsville.