Se hizo pasar por Brad Pitt y estafó por 830.000 euros a una mujer francesa

El timador construyó una relación por redes sociales y le dijo que necesitaba dinero para pagar su operación de cáncer de riñón porque el divorcio con Angelina Jolie no le permitía acceder a sus cuentas

"Él me mandaba fotos y, cuando las buscaba en internet, no las veía. Por eso, me decía: son fotos que se sacó para mí", le dijo al programa "Sept à huit", de TF1. Para terminar de convencerla, él le envió fotos de un pasaporte a nombre de Pitt y videos desarrollados con deep fake (una técnica que permite reemplazar la cara de una persona en un video por otro rostro) y la voz del actor imitada a través de inteligencia artificial.