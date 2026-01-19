¿Quiénes quedan por cobrar de Ansés? Calendario de pago de jubilaciones y pensiones en enero

Se acerca febrero y todavía un grupo numeroso de beneficiarios no percibió sus haberes mensuales. A continuación, fechas y de cuánto es la mínima hoy

A partir de febrero, la jubilación mínima aumentará un 2,8% debido al IPC de diciembre

Ansés continua con el calendario de pagos correspondiente al mes de enero 2026, con valores actualizados para jubilados y pensionados como resultado de la actualización mensual por inflación. El primer cobro del año llega con un incremento en la suma mínima y la continuidad del bono extraordinario de $70.000.

El ajuste responde al esquema vigente de movilidad previsional. Este no sólo influye en la mínima, sino en el conjunto de prestaciones que administra la entidad. La actualización automática se aplica cada mes en función de la inflación de dos meses atrás, es por ello que para este mes, se tiene en cuenta el 2,5% de inflación mensual de noviembre.

Además, la administración extenderá el pago del bono extraordinario durante todo el año. Los grupos del sistema previsional que contarán con este refuerzo adicional son:

Con la aplicación de la fórmula de movilidad, la jubilación mínima pasará a $349.303,33 . A ese monto se le sumará nuevamente el bono extraordinario de $70.000 que Ansés otorga a los beneficiarios de menores ingresos.

>> Leer más: Ansés: estos son los descuentos que tienen jubilados y pensionados en enero de 2026

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo cobrarán en enero un total de $419.303,33. El refuerzo busca sostener el poder adquisitivo frente al impacto de la inflación y forma parte de la estructura de ingresos previsionales definida por el Poder Ejecutivo.

Por otro lado, a partir de febrero volverán a actualizarse los montos según la variación del índice de precios. Para dicho mes, habrá un incremento de 2,8% en los haberes, resultado del porcentaje de inflación de diciembre 2025.

Calendario de pagos de Ansés en enero de 2026

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminado en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminado en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminado en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminado en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminado en 8 y 9: 15 de enero

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminado en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminado en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminado en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminado en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminado en 8 y 9: 29 de enero

>> Leer más: Ansés: quiénes pueden acceder y cómo tramitar la Prestación por Desempleo en enero 2026

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF)

DNI terminados en 0: viernes 9 de enero

DNI terminados en 1: lunes 12 de enero

DNI terminados en 2: martes 13 de enero

DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 4: jueves 15 de enero

DNI terminados en 5: viernes 16 de enero

DNI terminados en 6: lunes 19 de enero

DNI terminados en 7: martes 20 de enero

DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminados en 9: jueves 22 de enero

Asignación por Embarazo