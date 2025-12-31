Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud del chef Christian Petersen
El cocinero de 56 años permanece bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario y se le continúan realizando estudios en el Hospital Alemán
31 de diciembre 2025·16:11hs
En el último día del año, el Hospital Alemán de Buenos Aires dio a conocer un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Christian Petersen. De acuerdo al comunicado oficial, el chef continúa internado en la institución bajo seguimiento permanente de un equipo especializado y su evolución se mantiene estable.
El parte, firmado por el director médico del hospital Norberto Mezzadri, explica que Petersen permanece “bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario” y que su cuadro clínico es estable. Mientras tanto, al chef de 56 años se le continúan realizando estudios de acuerdo con lo previsto y siguiendo los protocolos habituales para este tipo de casos. Desde el centro de salud reiteraron su acompañamiento a la familia y remarcaron que la información se brinda respetando estrictamente la confidencialidad médica.
El informe actualiza el estado de salud del chef, luego del episodio que sufrió el pasado 12 de diciembre durante una expedición al Volcán Lanín, en Junín de los Andes. Según trascendió, Petersen comenzó a evidenciar un marcado agotamiento físico, lo que motivó la intervención de un guía y la posterior coordinación de un rescate con guardaparques de la zona. Tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladado de urgencia al hospital local, donde se le diagnosticó fibrilación auricular, una arritmia cardíaca de riesgo que requirió atención inmediata.
Christian Petersen, del Lanín a Buenos Aires
Luego de permanecer internado en distintos centros de salud de la región, Petersen fue derivado a Buenos Aires el 26 de diciembre mediante un avión sanitario, con monitoreo constante y acompañado por personal médico. Previamente, había sido atendido en el hospital de Junín de los Andes y en el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde llegó a ingresar a terapia intensiva tras presentar una falla multiorgánica. La decisión del traslado respondió a la complejidad del cuadro y a la necesidad de realizar estudios y tratamientos de mayor complejidad, manteniéndose estable durante todo el operativo.
Desde el inicio, la información sobre su estado de salud fue manejada con cautela y reserva. Un primer parte emitido el 18 de diciembre por las autoridades sanitarias de Neuquén había informado que el estado del paciente era reservado, solicitando respeto por su intimidad. Esa línea se mantuvo en el último comunicado del Hospital Alemán, que volvió a subrayar la importancia de preservar la privacidad en un contexto de alta exposición pública.
Qué pasó con Christian Petersen, según los guías de montaña
La postura de la familia Petersen en nombre del chef se conoció luego de que la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) difundiera un comunicado en el que detallaron cómo se desarrolló la expedición al volcán Lanín en la que participó el chef Christian Petersen, quien luego quedó internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.
El texto, publicado en redes sociales, buscó aclarar versiones que circularon luego de que se conociera el hecho. La entidad desmintió que el cocinero haya sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) o una fibrilación auricular durante el ascenso, como se mencionó en un principio.
Según la AAGM, Petersen no presentó problemas de salud durante el tramo del recorrido que completó. No obstante, el comunicado señaló un cambio en su comportamiento que alteró la dinámica del grupo.
El examen toxicológico
La internación en terapia intensiva de Christian Petersen en San Martín de los Andes sumó un nuevo y delicado capítulo tras filtrarse el resultado del examen toxicológico realizado tras su descompensación durante una excursión al volcán Lanín. La información generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y la gastronomía, donde el chef es una figura muy reconocida por su trabajo en televisión.
El dato se conoció en "Tarde o Temprano" (El Trece), cuando la periodista Fernanda Iglesias aportó detalles que, aseguró, la familia del cocinero habría intentado mantener en reserva. De acuerdo a lo que contó al aire, el examen toxicológico realizado a Petersen dio positivo en cocaína y MD, una sustancia asociada a las metanfetaminas. “La familia no quiere contar que él dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas”, afirmó la panelista.
