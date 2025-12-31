Eduardo Valverde y un tributo a Eugenio Previgliano, el valorado escritor rosarino recientemente fallecido

En memoria de Eugenio Previgliano

Conocía su obra

desde la lejana edición

de “Poesía de Cuarta”,

aquella legendaria antología

editada por el IEN, en 1980.

Sus poemas brillaban

entre los de sus compañeros,

luego llamados objetivistas.

Con el tiempo, fui atesorando

los ocho libros que escribió.

Junto a mis queridos cofrades

de La Diplo sobre Literatura Rosarina

hicimos un homenaje al Objetivismo.

Lo invitamos junto a Ricardo Guiamet.

En la previa a esa reunión, lo conocí.

Al pie de un par de cortados,

en el bar de España y 27 de Febrero,

devoramos la tarde hablando de poesía.

Por esas horas tomé plena conciencia

de los años perdidos sin nuestro encuentro.

Una semana antes de su partida,

leyó algunos textos en prosa

en el ciclo del Museo Estévez.

Al terminar, caminamos juntos

apenas tres cuadras por Santa Fe.

Nos despedimos en la puerta del súper

que está antes de llegar a calle Sarmiento.

Exactamente una semana después,

su maltrecho corazón latió en clave final.

Entonces fue el dolor en las cuartillas.

Ahora el silencio perpetuo nos cerca,

y muerde la madera negra y gastada

de su piano en un rincón del Pasaje Pan.

Y su eterna sonrisa, de ojos entornados,

enciende la marmita de los mejores sueños.

Oliveros, 17/12/2025