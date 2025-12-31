“Peperino”
Eduardo Valverde y un tributo a Eugenio Previgliano, el valorado escritor rosarino recientemente fallecido
Por Eduardo Valverde
“Peperino”
En memoria de Eugenio Previgliano
Conocía su obra
desde la lejana edición
de “Poesía de Cuarta”,
aquella legendaria antología
editada por el IEN, en 1980.
Sus poemas brillaban
entre los de sus compañeros,
luego llamados objetivistas.
Con el tiempo, fui atesorando
los ocho libros que escribió.
Junto a mis queridos cofrades
de La Diplo sobre Literatura Rosarina
hicimos un homenaje al Objetivismo.
Lo invitamos junto a Ricardo Guiamet.
En la previa a esa reunión, lo conocí.
Al pie de un par de cortados,
en el bar de España y 27 de Febrero,
devoramos la tarde hablando de poesía.
Por esas horas tomé plena conciencia
de los años perdidos sin nuestro encuentro.
Una semana antes de su partida,
leyó algunos textos en prosa
en el ciclo del Museo Estévez.
Al terminar, caminamos juntos
apenas tres cuadras por Santa Fe.
Nos despedimos en la puerta del súper
que está antes de llegar a calle Sarmiento.
Exactamente una semana después,
su maltrecho corazón latió en clave final.
Entonces fue el dolor en las cuartillas.
Ahora el silencio perpetuo nos cerca,
y muerde la madera negra y gastada
de su piano en un rincón del Pasaje Pan.
Y su eterna sonrisa, de ojos entornados,
enciende la marmita de los mejores sueños.
Oliveros, 17/12/2025