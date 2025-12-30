La Capital | agua

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario

La empresa activó procesos de intimación por facturas impagas contra 424 grandes consumidores, muchos de ellos ubicados en zonas de alto valor inmobiliario de la ciudad. Tras las notificaciones, algunos regularizan su situación y otros enfrentan demandas judiciales

30 de diciembre 2025 · 16:35hs
Más de 400 grandes consumidores de agua potable fueron intimados por Aguas Santafesinas en 2025 por facturas impagas que suman más de 500 millones de pesos. Se trata de procesos que inicia la empresa sobre usuarios con capacidad de pago y que por diversas razones no abonan la boleta. En promedio, cada deudor consumió lo mismo que cuatro familias.

El mecanismo que Aguas Santafesinas (Assa) aplica para cobrarle a esos usuarios deudores no llega espontáneamente. El punto de intimación llegó a 424 grandes usuarios, de los cuales el 18% viven en zonas de muy alto valor del metro cuadrado y el 52% en barrios con un alto valor del metro cuadrado, el resto está en zonas regulares, pero son usuarios que por su actividad son grandes consumidores, según confió Pablo Tubio, gerente comunicacional de Assa en LT8.

Una vez realizada la intimación, tres de cada 10 deudores reglamentan su situación, cinco de esos 10 abonan una vez que se le reduce el servicio, mientras que los restantes se desentiende del reclamo de la compañía y enfrenta situaciones judiciales. Para llegar a la intimación, Assa impone otras instancias antes de llegar a la reducción del servicio, sin embargo, al no obtener respuesta, recurre a baja en suministro de agua.

Cuánto deben

El consumo del agua ronda el 30% del total de la factura de Assa, que llega cada dos meses. El resto está compuesto por las cloacas (quienes posean) y servicios de desagüe, también impuestos y cargos solidarios.

>> Leer más: Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Al ser grandes consumidores estos 424 deudores tienen una tarifa diferencial. El total de las deudas supera los 500 millones de pesos, según el relevamiento de La Capital. Lo que representa una deuda promedio por usuario de más de 1.179.245.

En su análisis, Tubio explicó que la morosidad deriva en “menos agua disponible” y aunque reconoció “que hay deficiencia porque durante muchos años no se hicieron obras, los grandes consumidores que no pagan representan agua que no tenemos en la red para otros usuarios”.

Agua para cuatro familias

El control y gestión de deuda es una de las tareas que lleva adelante Aguas Santafesinas S.A. El objetivo de la empresa es lograr regularizar la situación de los usuarios, en este caso de alto nivel de consumo, para evitar perjuicios en otras zonas la ciudad. “Sobre el total, el promedio de deuda es de dos años, pero hay casos que llegan a cuatro años. Y en todos los casos son usuarios con capacidad de pago”, contó Tubio.

Las boletas impagas se amontonan en las oficinas de Assa y las cifras en rojo crecen bimestre a bimestre. Pero no se tratan de pequeños usuarios o familias de clase media, son 424 consumidores que consumen por encima de 30 metros cúbicos de agua. Un caso llamativo, reveló Tubio, es de un cliente dentro del sector industrial o de grandes comercios que tiene deudas consumiendo 700 metros cúbicos por mes.

En la comparativa, ese sólo cliente consume 35 veces más que una familia promedio, que consume entre 20 y 30 metros cúbicos. En tanto, los 424 casos de intimación significan un consumo promedio de 50 mil metros cúbicos por mes de pérdida para Assa. “Esos 50 mil metros cúbicos entre todos, nos da un promedio de 120 metros cúbicos por usuario, cuatro veces más que un usuario promedio”, aseguró Tubio. Es decir que el promedio de consumo de agua por deudor podría abastecer a cuatro familias.

En Santa Fe hay menos morosos

Aguas Santafesinas aplica estas medidas en toda la provincia con los grandes usuarios y en las últimas horas se conoció que 143 viviendas de los barrios con mejor valor inmobiliario y 52 empresas fueron intimadas a pagar las deudas que al menos tienen un año.

En medio de una suba de morosidad en la capital provincial, que pasó del 14% al 18% en tres años, la oficina de Assa en Santa Fe decidió salir a la calle a buscar a esos usuarios deudores.

Según publicaron los medios locales, las boletas en la capital de Santa Fe van de 170 mil pesos al millón de pesos.

