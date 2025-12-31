Banco Nación: por un "error técnico" acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo
Además, usuarios reportaron depósitos inesperados en dólares, que van desde los u$s 6 y u$s 300. Lo que se sabe hasta ahora
31 de diciembre 2025·12:59hs
Los usuarios del Banco Nación recibieron una sorpresa esta mañana. En las cuentas sueldo, además de sus remuneraciones mensuales, recibieron un "saldo extra" de hasta $700.000 en algunos casos. El dinero adicional no se debe a un bono de fin de año, sino a un "error técnico" de la entidad bancaria.
En el Banco de la Nación Argentina (BNA) cobran sus salarios los trabajadores de la administración pública nacional, por lo que muchos de ellos reportaron recibir dinero extra por parte de la entidad. En ese sentido, los empleados señalaron que los depósitos varían entre $200.000 y $700.000.
En algunos casos, también hubo depósitos inesperados en dólares, que van desde los u$s 6 y u$s 300. En particular, el dinero extra figura en las cuentas de los usuarios bajo el concepto de "rend.peso" o "rend.US$", dependiendo de qué moneda se trate.
Aunque muchos trabajadores pensaron que se trataba de un bono o un "regalo" por parte de la administración nacional, desde Banco Nación ya se ocuparon de aclarar que el depósito adicional en diversas cuentas sueldo se debe a un "error técnico" que "ya se está revirtiendo", y que el dinero depositado accidentalmente será descontado de las respectivas cuentas.
El diputado santafesino que recibió dinero "extra" por el error del Banco Nación
Esteban Paulón, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, compartió su propia experiencia con el "error técnico" del BNA. Como todos los legisladores, Paulón percibe su remuneración a través de esta entidad bancaria.
"Parece que el @BancoNacion está tan ocupado en acelerar la implementación de la “inocencia fiscal” que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de @JMilei, no", expresa el diputado santafesino en un posteo en su cuenta de X, ex Twitter.
Además, el legislador acompañó su publicación junto a un mensaje de WhatsApp donde se explica lo sucedido con las acreditaciones inesperadas del Banco Nación, con las que muchos trabajadores se ilusionaron.
"MENSAJE IMPORTANTE COBRO DE HABERES – ERROR BANCARIO", comienza el mensaje. "Buenos días. Se informa que hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82, ítem descripto como “rendición en pesos”. Por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan. Avisen / reenvíen mensaje a todos los que puedan de cada sector para evitar que se use ese dinero", afirma el comunicado.
