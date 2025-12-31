Fito Páez en Rosario: anunció un show gratuito en el Monumento para el 14 de marzo

El músico confirmó este miércoles que brindará el primer concierto de su nueva gira “Sale el sol” de manera gratuita en el Monumento Nacional a la Bandera. Este show se dará en el marco de la presentación de “Casa Páez”, una serie de conciertos especiales que el artista realizará en marzo en distintos escenarios emblemáticos de la ciudad.

El músico rosarino Fito Páez anunció este miércoles 31 de diciembre una noticia de impacto para la movida artística de la ciudad: el próximo 14 de marzo brindará un concierto gratuito en el Monumento Nacional a la Bandera , en lo que será el primer show de su nueva gira “Sale el sol” .

La confirmación llegó a través de un video publicado por el propio artista en su cuenta de Instagram, donde definió el anuncio como una “noticia increíble”.

“Esto me lo acaban de confirmar hace minutos, y me pareció alucinante para hacer el cierre del año”, expresó Fito. “A veces las estrellas se alinean”, agregó.

El recital abierto al público se realizará al aire libre, frente al Monumento, el escenario más simbólico de Rosario, y marcará el inicio de una nueva etapa artística del músico.

Casa Páez: Rosario como escenario central de su obra

Este show gratuito se dará en el marco de la presentación de “Casa Páez”, un proyecto especial que Fito había comunicado dos semanas atrás y que tendrá a Rosario como sede exclusiva en el mundo.

El propio artista explicó que se trata de tres conciertos consecutivos, cada uno con conceptos distintos, en escenarios profundamente ligados a su historia personal y musical.

La idea tomó forma tras la emotiva ceremonia en la que la Universidad Nacional de Rosario le otorgó el título de Doctor Honoris Causa, reconocimiento que Fito volvió a agradecer en su mensaje de fin de año de este miércoles: “Es el reconocimiento de tu ciudad, de tu barrio; lo aprecio muchísimo”.

Fechas y detalles de los conciertos de Fito Páez en Rosario

10 de marzo – Concierto sinfónico en el Teatro El Círculo

Fito se presentará junto a la Orquesta Sinfónica de la ciudad, una elección personal del propio músico para este concierto especial.

11 de marzo – Piano Solo en el Teatro Astengo

Una noche íntima centrada en sus canciones más emblemáticas —hits y no tanto— y también en obras de los autores que lo formaron como artista y que integran el cancionero popular argentino.

13 de marzo – “Novela” en el Teatro El Círculo

El día de su cumpleaños, Fito presentará por única vez su obra “Novela” de forma completa, tal como fue concebida en el álbum. El concierto contará con una puesta en escena especialmente diseñada para esta función.

La obra retrata recuerdos y emociones de su infancia en Villa Constitución mediante un relato mágico sobre artistas de circo y brujas de una universidad perdida en el universo.

14 de marzo – Show gratuito en el Monumento a la Bandera

Será el primer concierto de la gira “Sale el sol”, abierto al público, en uno de los espacios más emblemáticos de Rosario.

Fito, la ciudad y el mensaje de fin de año

En el mismo mensaje de este miércoles en el que anunció el show gratuito en el Monumento, Fito también dejó definiciones personales y políticas: “No me gustan los artistas que agachan la cabeza, me parece corrupción”.

Y añadió: “Esto sucede en un país que padece un derrumbe, con violencia explícita, gatillo fácil, agresión a los jubilados, un país y un Senado que no apoyan la educación pública y a los discapacitados. Eso lo hace solo un país que está fuera de eje, descentrado de los valores más nobles, el amor, la solidaridad, la empatía”.