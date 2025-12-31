Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

El fin de año dejó definitivamente atrás la temporada 2025 y lo que se viene en Central es el retoque final del plantel en el que se resolvieron muchas cuestiones respecto a la continuidad de algunos futbolistas, pero que falta una pata importante: los refuerzos.
Desde el momento en que Jorge Almirón fue nombrado como entrenador canalla las charlas entre el DT y la dirigencia fueron incesantes en relación hacia dónde apuntar la búsqueda.
Una cosa era con Ariel Holan al frente del equipo y otra ahora con Almirón. Es que el extécnico podía tener pretensiones de reforzar en algunos puestos en particular y el nuevo DT en otros, pero la diferencia, dicen, es mínima.
En Central evaluaron tras el Clausura
Tras el final del torneo Clausura lo que se hizo fue una evaluación de las necesidades y, a priori, hay puestos ya establecidos en los cuales ir en busca de refuerzos.
La cantidad de los mismos dependerá en gran medida de las bajas que haya, pero hoy en Arroyito se habla de un mínimo de cuatro caras nuevas. De ahí en más, con cada partida se intentará concretar un reemplazo.
Hay quienes hablan de la necesidad de un marcador de punta por derecha. En ese puesto está Emanuel Coronel y también Enzo Giménez, pero el paraguayo podría ser utilizado en otra posición.
En la zaga central
En la zaga central también está la intención de traer a alguien. Por el momento siguen todos, pero se recuerda que Carlos Quintana no estará disponible en el primer tramo del año. De hecho, se sabe que el Canalla está tras los pasos de Gastón Ávila.
El Gato también puede actuar como lateral por izquierda, donde seguramente se buscará un refuerzo. Agustín Sández hoy es el 3 titular, pero este año tendrá el Mundial, lo que podría desenfocarlo un poco. La idea es traer a alguien que le pelee el puesto.
Un volante de juego también forma parte de ese grupo de futbolistas. Y esa búsqueda iría más allá de la continuidad o no de Ignacio Malcorra. Si Nacho no sigue la necesidad será mayor, si se da lo contrario, igual se apostaría a una cara nueva.
Al ataque
El resto, todos de mitad de cancha hacia adelante. El de extremo por derecha es uno de los puestos que hay en carpeta, aunque todo dependerá de la forma en la que decida jugar Almirón.
Y también se está detrás de un centrodelantero. En realidad, de un jugador que pueda acompañar en la ofensiva a Alejo Veliz. La prueba de ello es el intento que se hizo por el uruguayo Maximiliano Silvera, con quien hubo negociaciones, pero finalmente no se llegó a un acuerdo. Enzo Copetti es uno de los futbolistas que podría ser transferido.
Esos son los puestos en los que Central está trabajando. Obviamente lo que se están buscando son jugadores con buen presente futbolístico y, también, con experiencia en el plano internacional, teniendo en cuenta que el Canalla afrontará la próxima edición de la Copa Libertadores.
En el transcurso del mercado de pases está la chance de que llegue una oferta por algún jugador y todos aquellos que se vayan se intentará reemplazarlos. Pero los puestos a reforzar están más o menos claros.
