Balacera mortal en barrio Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros

El crimen ocurrió este miércoles por la tarde en un pasillo de Esmeralda y Biedma. La víctima, identificada como Valentino Ramírez, recibió múltiples disparos y murió minutos después en el hospital Roque Sáenz Peña. Con este caso, el año cerraría con 116 homicidios dolosos en el departamento Rosario.

Un adolescente de 16 años, Valentino Ramírez, fue asesinado en las primeras horas de la tarde del miércoles en un hecho sucedido en un pasillo de Esmeralda y Biedma.

Pasadas las 14,40 ingresaron varios llamados de la zona alertando por una serie de disparos en el lugar y dando cuenta de que Valentino estaba herido de arma de fuego e inconsciente tirado en la puerta de una casa. Al interrogar a los familiares, quienes se acercaron al lugar, no pudieron determinar la mecánica del hecho ni los motivos.

La brigada de la policía Motorizada que llegó al lugar se comunicó con el servicio SIES 107, no obstante y al no arribar la ambulancia tiempo, el herido fue trasladado en un vehículo particular al Roque Sáenz Peña, lugar en que murió minutos después a raíz de distintos impactos de bala en el cráneo y el tórax.

Capturas

Luego y tras un patrullaje en la zona se detuvo en Guerrico al 3600 a tres hombres jóvenes y se secuestró un automóvil Nissan, del que testigos declararon que sería en que se trasladaban los agresores .

Según informes del Ministerio de Seguridad Valentino Ramírez presentaba antecedentes por robo y abuso de armas y "Ya era una personada mencionada en el contexto delictivo del barrio Tablada" según explicaron. Con este caso, 2025 cerraría con 116 homicidios dolosos en el departamento rosario, 11 de ellos en diciembre, según estadísticas preliminares.